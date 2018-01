Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia vizitei la Bucuresti,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Pentru prima data un premier al Japoniei vine in vizita oficiala in Romania. Shinzo Abe va avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis iar potrivit administrației prezidențiale, cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in diferite domenii de activitate. Pentru prima data un…

- Presedintele Klaus Iohannis, se va intalni marti, la Cotroceni, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, unde vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in plan multilateral si consolidarea relatiilor.

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Este o vizita importanta pentru ca face parte dintr-un turneu diplomatic in tarile din Europa de Est, fostele „piete emergente“ de odinioara ale UE, acum cu acelasi statut pentru marile puteri economice ale Extremului Orient, China si Japonia.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, mai multe legi privind ratificarea unor acorduri si a unei conventii. Astfel, seful statului a semnat decretele privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Serbia in domeniul securitatii sociale, semnat la Belgrad…

- *** Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. El subliniaza ca, pentru Romania, este esential ca politicile fiscal-bugetare "sa reintre pe un…

- Președintele avertizeaza asupra modificarilor legilor justiției Klaus Iohannis, presedintele României. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza clasa politica asupra consecintelor pe care le vor genera modificarile aduse legilor justitiei în relatia României cu…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele Regional pentru Europa si Asia Centrala, Cyril Muller. „Discuțiile purtate in cadrul intrevederii au vizat rezultatele preliminare ale Diagnosticului Sistematic de Țara pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a primit marți, la Palatul Cotroceni, o delegație a Bancii Mondiale, condusa de vicepreședintele regional pentru Europa și Asia Centrala, Cyril Muller, in cadrul intalnirii fiind subliniata necesitatea ca politicile fiscal-bugetare sa fie unele responsabile. Sursa…

- Japonia va organiza luni si marti impreuna cu fortele americane si sud-coreene exercitii militare de detectare a rachetelor, au anuntat duminica responsabili japonezi, intr-un context de amenintari balistice nord-coreene, transmite AFP.Anuntul celui de-al saselea exercitiu de acest gen la…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Guvernul ar putea decreta trei zile de doliu național; Se așteapta decizia Casei Regale privind ziua inmormantarii, au declarat pentru Libertatea surse oficiale. O decizie ar urma sa fie luata in ședința de Guvern de miercuri. Regele Mihai a murit astazi, 5 decembrie, la varsta de 96 de ani. Regele…

- Președintele Klaus Iohannis, despre moartea Regelui: Romania va organiza toate ceremoniile, așa cum se cuvine, vom avea și zile de doliu național, a spus șeful statului, marți, la finalul intalnirii cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. ”A trecut in neființa Regele Mihai. Dumnezeu sa…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs la inceputul recepției de anuale ținute la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Șeful statului a vorbit despre importanța acestei zile pentru statul roman moder, dar a și lansat un nou atac la adresa clasei politice. ”1 Decembrie reprezinta…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac fara precedent la adresa adversarilor politici. ”Inventeza alt stat, le e frica de justiție”, au fost doar cateva dintre cuvintele dure rostite de președinte de Ziua Naționala, cu ocazia recepției oferite.„Excelențe, Dragi romani,Se…

- Naționala de rugby a României a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sâmbata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București, informeaza Agerpres. A fost ultima partida a ''Stejarilor'' din acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pentru economia tarii este esentiala o concurenta deschisa si ca aceasta este primordiala pentru o libertate economica, cu prilejul ceremoniei de decorare a unor reprezentanti ai Consiliului Concurentei. „Pentru economia…

- Președintele Klaus Iohannis a calatorit cu trenul, miercuri, de la București la Ploiești, unde urmeaza sa participe la o dezbatere despre orașele din Romania. La sosirea in gara, președintele a declarat ca trenul nu a avut intarziere și ca s-a mers bine. Intrebat de jurnaliști, pe peronul din Ploiești,…

- Legea pentru cumpararea rachetelor "Patriot" urmeaza sa fie promulgata Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari ca va promulga legea privind achizitionarea rachetelor Patriot imediat ce o…

- Jucatorul de linia a doua a naționalei de rugby a Romaniei, sud-africanul Johan Van Heerden (CSM Știința Baia Mare), spune, intr-un interviu acordat site-ului FRR, ca ”stejarii” vor sa-și ia revanșa sambata seara, in meciul test contra Tonga, dupa ce au pierdut in urma cu doi ani tot la București. ”(…)…

- Unitatea inaugurata la Galati a costat aproximativ 400.000 de euro si este inspirata din sisteme din Japonia si America. Daca va avea succes, specialistii romani vor solicita finantare pentru extinderea sistemului in toata tara. Pana atunci, cercetatorii vor incerca sa afle ce s-a intamplat…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Samoa cu scorul de 17-13 (3-10), intr-un meci test disputat sambata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din Capitala. În fața a 6.000 de spectatori, cele doua naționale, angrenate în procesul de calificare la Cupa…

- Ulterior, Japonia a depus un proiect de rezoluție solicitand o extindere de 30 de zile care ar permite sa se ajunga la un compromis cu privire la soarta acestui grup de anchetatori, numit (Mecanismului Comun de Investigație — Joint Investigative Mechanism), din care fac parte experți ai ONU și Organizației…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, spune ca daca ar fi roman, ar fi ingrijorat de faptul ca Republica Moldova a intrecut Romania in clasamentul Bancii Mondiale privind usurinta de a face afaceri. Raportul publicat in urma cu doua zile arata ca tara noastra a pierdut noua locuri in…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Presedintele Klaus Iohannis face declaratii de presa la Palatul Cotroceni. Discutiile vizeaza printre altele domeniul economiei, investitiile publice, impozitului de venit si salariile romanilor.Presedintele a reactionat dur si vine cu noi critici la adresa Guvernului: Acum cateva luni, cand am investit…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, ca situația economica a Romaniei este „ingrijoratoare” deși creșterea economica este cea mai mare din Uniunea Europeana. Șeful statului a spus ca avertizeaza PSD și ALDE sa nu "bage Romania intr-o aventura…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine acum o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. “Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla: i-am rugat sa termine cu aceasta topaiala fiscal-bugetara. Dar nu s-a intamplat chiar asa. Romania ...

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca femeile se confrunta in mediul antreprenorial cu o serie de probleme grave, au acces dificil la resurse de finantare si resimt lipsa unor retele de sustinere profesionala, iar prezenta lor este mult mai redusa in zonele de decizie si management in raport cu barbatii.…

- Președintele Klaus Iohannis a trasmis, miercuri, in cadrul mesaj de condoleanțe, dupa atentatul din New York, in urma caruia opt persoane au fost ucise și cel puțin 12 au fost ranite. ”Terorismul nu poate fi prin nimic justificat”, a spus șeful statului, in deschiderea Conferintei femeilor francofone,…

- Jurnalistii de la Independent au decis sa petreaca o noapte in cea mai infricosatoare padure din lume, asa ca au poposit la cativa kilometri de Cluj Napoca, in padurea Hoia Baciu. Excursia a inceput de la Poiana Rotunda, un luminis oval unde nu creste nimic niciodata. ”Cand am venit aici, in urma…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Europa se afla în raza de actiune a rachetelor nord-coreene, relateaza site-ul publicatiei Express, potrivit Mediafax. Înaintea unei vizite oficiale în Japonia si în Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca NATO…

- Statele membre NATO se afla in pericol, in contextul in care Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit site-ului publicatiei Express, citate de Mediafax . Inaintea unei vizite oficiale in Japonia…

- Concluziile vizitei la Bucuresti a vicepresedintelui Comisiei Europene Vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis. Foto: youtube.com. România este un partener european de încredere, de care depinde cât de atractiv este proiectul comunitar - a declarat, la Bucuresti,…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european responsabil pentru Buget și resurse umane, Gunther Oettinger, principalul subiect al discuțiilor fiind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene post-2020. Sursa foto: presidency.ro …

- Evolutiile din Asia de Est si Europa de Est sunt departe una de alta doar in termeni geografici. Geopolitic vorbind, insa, ele anuleaza distantele, dupa cum arata un expert nipon, intr-o conferinta pe care a tinut-o in capitala Romaniei. Un apropiat al premierului Shinzo Abe, prof. Kuni Myake considera…

- In acest weeckend, in București, la sala Apollo incepe cea mai mare competiție de Karate full-contact organizata in Romania. Sportivi din mai multe țari, Japonia, Spania, Ungaria, Suedia, Moldova, se vor intrece atat in competițiile de Kata, cat și in cele de Kumite. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, in mesajul transmis ieri participantilor la forumul „Trade Winds”, desfasurat la Bucuresti, ca este timpul ca Romania sa devina o tara cu o economie de piata consolidata, „unde succesul este rezultatul performantelor, nu al favorurilor si al conexiunilor politice”,…