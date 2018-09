Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, la Bruxelles, cu liderii grupurilor popularilor europeni (PPE) si liberalilor (ALDE) din Parlamentul European (PE), Manfred Weber si, respectiv, Udo Bullmann.

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, marti, la Bruxelles, cu liderii grupurilor popularilor europeni (PPE) si liberalilor (ALDE) din Parlamentul European (PE), Manfred Weber si, respectiv, Udo Bullmann.

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.

- Astazi, 25 septembrie 2018, prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Udo Bullmann, Presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor. Intrevederea se inscrie in seria de contacte pe care seful Executivului le are, in aceste zile, la Bruxelles, cu liderii…

- Premierul Viorica Dancila face, marti si miercuri, o vizita la Bruxelles, pentru intalniri cu grupurile politice din Parlamentul European. Saptamana viitoare, in plenul Parlamentului European va avea loc o dezbatere despre statul de drept din Romania, transmite News.ro . ”Prim-ministrul Romaniei, Viorica…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- Liderii politici ai Parlamentului European au decis ca Romania va face obiectul unei rezoluții in luna octombrie. Votul va fi dat odata cu prezența in PE a președintelui Klaus Iohannis, așteptat pentru discursul cu privire la Starea Uniunii. Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au decis…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi intr-un summit la Bruxelles, sub presiunea de a arata progrese in dezbaterea de durata din blocul comunitar asupra migratiei, in contextul in care schimbarile politice din Germania si Italia au readus subiectul in actualitate, comenteaza agentia de presa…