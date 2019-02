Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lungile negocieri pentru incheirea unui Acord privind iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, inca fara rezultate clare, autoritatile fiscale din Regatul Unit (“UK”) au inceput o campanie de informare a societatilor inregistrate in scopuri de TVA in UK,…

- Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeana sa intensifice pregatirile pentru o posibila iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas,…

- Malta le va oferi britanicilor care traiesc in Malta un permis de sedere pe zece ani care asigura aceleasi drepturi pe care le au in prezent daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana fara acord, a declarat miercuri premierul Joseph Muscat, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Un grup de parlamentari britanici influenți planuiește o inițiativa pentru a prelua controlul asupra procesului de Brexit de la prim-ministrul Theresa May pentru a opri ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza CNN, potrivit Mediafax.Conform informațiilor obținute…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamagit" ca Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor si cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana."Sunt profund dezamagit ca deputatii conservatori…

- Nicola Sturgeon, prim-ministrul Scotiei, sustine ca organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE este "singura optiune credibila", dupa ce parlamentarii britanici au respins in mod categoric Acordul Brexit negociat de Guvernul Theresa May, informeaza postul BBC News.

- Situatia generata de planul Marii Britanii privind iesirea din Uniunea Europeana ramane incerta, in contextul in care Acordul pe tema Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul risca sa fie respins in Camera Comunelor.