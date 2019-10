Premierul scotian s-a saturat de Brexit si vrea un nou referendum pentru independenta. Boris Johnson: E total gresit!

Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial. Premierul Scoției a inceput pregatirile pentru al doilea referendum pentru independența de Regatul Unit. Cand va avea loc Al doilea referendum pentru independența Scoției de Regatul Unit al Marii Britanii trebuie sa aiba loc anul viitor, a anunțat premierul țarii Nicola Sturgeon. Potrivit…

- Scotienii au respins independenta la un referendum organizat in 2014, dar SNP afirma ca votul britanicilor pentru iesirea din Uniunea Europeana modifica in mod fundamental aranjamentele constitutionale si ca asta inseamna ca trebuie pusa din nou intrebarea privind independenta Scotiei. Sturgeon a spus…

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta in 2020 si va cere in curand puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National Scotian (SNP), Nicola Sturgeon, potrivit Reuters."Sarcina…

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- Scotia ar putea organiza un nou referendum privind independenta fata de Marea Britanie in cazul producerii unui Brexit fara niciun acord, a avertizat miercuri premierul scotian, Nicola Sturgeon.Aflata in vizita la Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va…

- La Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. „Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat…

- A treia țara din Regatul Unit, dupa Scoția și Irlanda de Nord, in care susținerea pentru independența a ajuns la un nivel record Opozitia fata de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE) a sporit sustinerea pentru independenta Tarii Galilor pana la un procent-record, potrivit unui sondaj de…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…