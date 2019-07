Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris Johnson, dincolo de orice cacealma si fanfaronada, (avem de-a face cu) un guvern care este periculos", a afirmat Nicola Sturgeon in contextul in care la referendumul din 2016 scotienii au votat pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana (UE). "Cred ca daca s-ar afla acum in aceasta incapere,…