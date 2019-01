Premierul scoţian Nicola Sturgeon cere blocarea Brexitului şi un nou referendum "Infrangere istorica a premierului si de luni de zile era evident ca aceasta se va intampla. S-a pierdut mult timp", a scris Nicola Sturgeon pe Twitter dupa ce tratatul a fost respins cu 432 de voturi contra si numai 202 pentru.



Nicola Sturgeon a mai afirmat ca este momentul pentru a opri "ceasul Articolului 50 (al Tratatului de la Lisabona)" si sa se puna "din nou aceasta intrebare electoratului", o aluzie la al doilea referendum privind ramanerea Regatului Unit in blocul comunitar, potrivit Agerpres.



Lidera nationalista scotiana a reiterat ca Scotia a votat pentru ramanerea…

Sursa articol si foto: rtv.net

