Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon a afirmat marti la Edinburgh ca proiectul de acord al guvernului britanic privind Brexit-ul ''va face Scotia mai saraca'' si ca parlamentarii formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), din Camera Comunelor de la Londra vor vota impotriva…

- Sefa executivului scotian Nicola Sturgeon a afirmat marti la Edinburgh ca proiectul de acord al guvernului britanic privind Brexit-ul ''va face Scotia mai saraca'' si ca parlamentarii formatiunii sale politice, Partidul National Scotian (SNP), din Camera Comunelor de la Londra vor…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea 'sa sara peste rand' dupa Brexit, transmite Reuters preluata de Agerpres. …

- K. Iohannis va participa la summitul extraordinar al Consiliului UE Presedintele Româniai, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European în cadrul careia ar urma…

- Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Cred ca este mai probabil decat improbabil…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- De data aceatsa, manifestantii au fost mai numerosi fata de un alt mars organizat in urma cu sase luni, au anuntat observatorii. Premierul scotian, Nicola Sturgeon, care conduce Partidul National Scotian (SNP) a promis sa faca cunoscute proiectele sale pentru un nou referendum pentru independenta,…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…