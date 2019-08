Premierul scoțian ia în calcul orice variantă pentru a opri Brexitul, inclusiv secesiunea Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune pentru a stopa Brexitul&", a spus Sturgeon pentru BBC. Ea a adăugat că Jeremy Corbyn, care a ceut anterior spriijinul opozanților săi pentru a-l înlătura pe Boris Johnson din fruntea Executivului de la Londra, trebuie să aibă o poziție clară… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

