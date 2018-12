Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Purtatorul…

- Deputatii britanici vor supune la vot acordul de Brexit incheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeana inainte de 21 ianuarie 2019, a anuntat marti un purtator de cuvant al premierului britanic, a doua zi dupa amanarea acestui vot, relateaza AFP si Reuters. Purtatorul de cuvant a subliniat ca…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Deputatii francezi de stanga si extrema-stanga, nemultumiti de raspunsurile la criza „vestelor galbene“', vor depune luni o motiune de cenzura impotriva guvernului, a afirmat joi liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, relateaza FranceSoir.

- Deputatii francezi socialisti, rebeli si comunisti, nemultumiti de raspunsurile la criza ''vestelor galbene'', vor depune luni o motiune de cenzura impotriva guvernului, a indicat joi liderul Partidului Socialist (PS), Olivier Faure, in fata presei, relateaza AFP. ''Vom…

- Marea Britanie are dreptul de a retrage unilateral notificarea de retragere din Uniunea Europeana, conform opiniei prezentate marti de Avocatul General pe langa Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Reuters, prelauta de Agerpres. “Avocatul General Campos Sanchez-Bordona propune…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a anuntat miercuri ca au loc negocieri in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, dar Opozitia asteapta cel mai bun moment, pentru ca ''are un singur glont de tras".

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Constantin Cadariu a depus la Senat o moțiune simpla indreptata impotriva ministrului transporturilor, Lucian Șova, intitulata „ Romania sub oranduirea PSD – rușinea Europei la infrastructura de transport”. Daniel Cadariu a declarat astazi ca au trecut doua saptamani…