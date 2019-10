Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va cere parlamentului sa sustina orice fel de acord privind Brexitul pe care va reusi sa-l obtina din partea Uniunii Europene, a relatat sambata publicatia britanica The Times, citata de Reuters. Johnson va introduce o motiune sambata care ar urma sa fie…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat joi o vizita oficiala in Rusia in pofida faptului ca Moscova a condamnat planul acestuia privind anexarea unor parți din Cisiordania, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Un jurnalist italian arunca-n aer cazul Caracal: Filmarea care dovedește ca…

- Republica Moldova a avut deja un acord cu Federatia Rusa privind distrugerea munitiilor de la depozitele din regiunea transnistreana inca in anul 1997, insa Moscova nu l-a respectat. Acum, autoritatile ruse incearca sa prezinte initiativa ca fiind una noua.

- Polonia este preocupata de abordarea tot mai prietenoasa a unor state ale Uniunii Europene in relatiile lor cu Rusia si doreste sa se asigure ca noua Comisie Europeana va avea o atitudine severa fata de Moscova, a declarat ministrul adjunct polonez de externe Marcin Przydacz intr-un interviu pentru…

- Sambata trecuta, poliția rusa a procedat la mai multe sute de arestari in randul participanților la manifestația organizata de opoziție in favoarea alegerilor libere. «Fermitatea» autoritaților ruse a suscitat vii critici, in special din partea Berlinului. In opinia guvernului german, relateaza din…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Președintele Igor Dodon a declarat ca autoritațile de la Chișinau intenționeaza sa semneze un acord cu Moscova pe tema garanțiilor sociale pentru cetațenii moldoveni care muncesc in Rusia, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Mihai Fifor anunța masuri drastice dupa tragedia din Caracal: Nimeni…

- Zece vehicule blindate de tip BRDM-2 au fost transportate pe cale aerului din Rusia pana in Serbia, in cadrul cooperarii tehnico-militare intre cele doua state, a anunțat Ministerul Apararii de la Belgrad, potrivit agenției ruse oficiale de presa RIA Novosti preluata de mediafax."Zece transportoare…