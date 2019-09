Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, luni seara, ca a semnat, la New York, cu reprezentantii Bancii Mondiale, un acord care prevede cresterea accesului cetatenilor romani la servicii medicale. „Este un program ce va aduce beneficii reale pacientilor,…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la New York, in contextul vizitei de lucru in SUA, o intrevedere cu reprezentanții Bancii Mondiale, la finalul careia a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca s-a întâlnit cu reprezentanții Bancii Mondiale, în SUA, iar în cadrul întâlnirii a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor

- "Am avut astazi, la New York, o intrevedere cu reprezentanții Bancii Mondiale, in cadrul careia a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor romani la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive. Programul vizeaza și creșterea accesului…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca s-a intalnit cu reprezentanții Bancii Mondiale, in SUA, iar in cadrul intalnirii a fost semnat Acordul destinat creșterii accesului cetațenilor romani la servicii de asistența medicala primara și promovarii serviciilor medicale preventive.Citește și: SURSE…

- Candidata la președinție, Ramona Ioana Bruynseels, a lansat un atac usturator asupra Guvernului cu privire la nivelurile record ale emigrarii, care continua sa afecteze economia Romaniei.Cifrele lansate luna trecuta de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) au constatat…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, miercuri, la Constanta, contractul de finantare pentru extinderea Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii (CMSN), proiect in valoare totala de...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va avea joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii studentilor in scopul identificarii problemelor pe care acestia le vad prioritare, obiectivul Guvernului fiind acela de a crea conditiile pentru ca tinerii sa ramana in tara. "Azi, la ora…