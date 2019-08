Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev a efectuat vineri o vizita pe una dintre insulele disputate din arhipelagul Kurile, o vizita fata de care Tokyo a protestat, in contextul in care acest subiect afecteaza relatiile ruso-japoneze de peste 70 de ani, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: Un…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a efectuat vineri o vizita pe una dintre insulele disputate din arhipelagul Kurile, o vizita fata de care Tokyo a protestat, in contextul in care acest subiect afecteaza relatiile ruso-japoneze de peste 70 de ani, relateaza AFP.

- Premierul rus Dmitri Medvedev s-a deplasat vineri in Iturup, una din insulele disputate din arhipelagul Kurilelor de Sud, suscitand protestele Tokyo pe acest subiect, care afecteaza relatiile ruso-nipone de peste 70 de ani, informeaza AFP si RIA Novosti. In trecere in regiunea rusa Sahalin,…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe intentioneaza sa viziteze Iranul saptamana viitoare, au indicat joi oficiali, in timp ce Tokyo spera sa joace un rol de mediator intre Washington si Teheran, transmite AFP. Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Premierul malaezian, Mahathir Mohamad, a cerut dovezi ca armata rusa este responsabila de doborarea avionului Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines deasupra Ucrainei pe 17 iulie 2014. ''Acuza Rusia, dar unde sunt dovezile?, a spus premierul Mohamad intr-o declaratie data la Tokyo, potrivit…

- Dupa ce in urma cu doua luni de zile premierul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, a vizitat Romania și Cehia, acum impreuna cu soția și insoțit de o delegație guvernamentala și de partid de rang inalt, a inceput o serie de trei vizite oficiale in Rusia, Norvegia și Suedia. Vizitele survin la invitația omologilor…

- Intre Rusia si Japonia se mentin divergente 'foarte semnificative' cu privire la problema insulelor Kurile, revendicate de cele doua tari, a afirmat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de AFP.Inaintea unei intalniri la Moscova cu omologul sau japonez Taro Kono, seful diplomatiei…