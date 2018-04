Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut o gafa uriașa in plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Intr-un moment al inteventiei sale, actualul sef al Guvernului a afirmat ca programul de guvernare al PSD si ALDE „nu a facut bine Romaniei“.Schimbare de proportii la Antena 1: O fosta vedeta…

- Ministerul Muncii ii raspunde lui Iohannis, la criticile privind inflația: ”Speram ca nu sugereaza soluții precum cele din 2009 ale Guvernului Boc, sa discute cu BNR”, a transmis instituția condusa de Lia Olguța Vasilescu, la scurt timp dupa intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu premierul și ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a decis, luni, constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, care se va ocupa, in principal, de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare, definirea planului de digitalizare si prioritizarea interventiilor de e-guvernare. Organismul se va reuni lunar si…

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- Daniel Olteanu Deputatul liberal Daniel Olteanu atrage atenția asupra modului iresponsabil in care guvernul gestioneaza resursele, condamnand județele sarace sa asiste la direcționarea fondurilor catre regiunile bogate. In cadrul unei declarații susținute in plenul Camerei Deputaților, parlamentarul…

- "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine…

- Organizatia Judeteana Brasov va avea 54 de reprezentanti la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat, din 10 martie. Componenta delegatiei a fost stabilita in Conferinta Extraordinara a filialei, intrunita in data de 28 februarie 2018. Cu aceasta ocazie a fost adoptata, in unanimitate, o…

- Prem-ministrul roman, Viorica Dancila, se va intalni astazi cu premierul, Pavel Filip. Serviciul de presa al Guvernului anunța ca intrevederea intre cei 2 oficiali va avea loc la ora 10.00 cand presa va avea oportunitatea de a lua imagini protocolare.

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca unul din obiectivele Guvernului este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban si mediul rural cu cel putin 15% pana in 2020. "(...)Unul din principalele mele obiective, conform programului de guvernare, este acela de a reduce decalajele dintre mediul urban…

- „Doamna Viorica Dancila a atacat la Antena 3 europarlamentarii care nu apara poziția PSD, ne-a acuzat ca dezinformam și a spus ca am face rau Romaniei. Draga doamna Dancila, Romanii care vor dreptate fac bine Romaniei. Romanii cinstiți, care merg zi de zi la serviciu și vor o țara bine guvernata, fac…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul anului, ea subliniind ca nu va scadea nicio pensie. "Asa cum este in programul de guvernare, legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an. Bineinteles ca va fi…

- Rasturnare de situație! Premierul Romaniei, Viorica Dancila, și-a intors decizia. Inițial, șefa Guvernului anunțase ca va introduce o obligativitate, printr-un proiect de lege.Surpriza insa! Proiectul de lege respectiv a fost adoptat nu ca obligativitate, ci ca posibilitate. Citește AICI ce…

- Nelu Barbu, despre o demitere a lui Valcov din funcția de consilier de stat, la Cancelaria premierului: ”Nu sunt mandatat sa ofer niciun comentariu, nu știu, nu cunosc!”, a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, joi, dupa ședința de Guvern. ”Nu sunt mandat sa ofer nicun fel de comentariu in privinta…

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu,…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) trece din subordinea Ministerului Finantelor Publice in subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG), potrivit unei Hotarari luate miercuri de Guvernul. Masura era inclusa in programul de guvernare.Masura era una inclusa in programul de guvernare.

- ”La final de mandat, le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit in activitatea de ministru al Turismului, timp de un an. A fost un an marcat de o munca asidua pentru modificarea cadrului legislativ, astfel incat sa optimizam activitatea tuturor actorilor implicați in acest sector al economiei.…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Premierul Viorica Dancila a spus la inceputul sedintei de Guvern, ca va urgenta procedurile de adoptare a legii privind combaterea violentei in familie. 80 de ONG-uri i-au transmis marti premierului o scrisoare deschisa prin care ii cer sa adopte masuri eficiente de monitorizare a agresorilor cu ajutorul…

- Ponderea Turismului in Produsul Intern Brut (PIB) a crescut de la 1,5%, in 2016, la aproximativ 2,6% in 2017, iar pentru acest an sunt preconizate alte cresteri importante, bazate pe masurile aplicate in cursul anului 2017, declara fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, intr-un comunicat…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate, scrie Agerpres. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni seara, la prima intalnire a noului Guvern, ca va fi "foarte exigenta" in ceea ce priveste indeplinirea programului de guvernare. "Am facut predarea-primirea cu domnul ministru Mihai Fifor si vreau sa il felicit pentru asigurarea interimatului. Aceasta…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura, care a avut loc la Palatul Cotroceni.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, si-a exprimat speranta ca noul Cabinet, investit luni de Parlament, va sta in functie pana la finele mandatului, respectiv pana in anul 2020. "Este o majoritate de peste 60% care da stabilitate Guvernului si care da si incredere.…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Dupa ce președintele UDMR Kelemen Hunor a calificat noul program de guvernare ca un document scris intre douaberi la Ministerul Agriculturii, ministrul Daea a venit cu o replica in stilul care l-a consacrat.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar (MIERT), ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata…

- PSD a dat publicitatii noul program de guvernare, dupa care va conduce tara Executivul Dancila. Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor. Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: - TVA redus la 18% din 2019…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. "Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate care la instalarea…

- „Intai am facut o prezentare succinta a discutiilor pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, cu conducerea PSD. In esenta, ceea ce am transmis colegilor este urmatoarea idee: nu vor fi modificari majore nici in profunzime, nici ca intindere a programului de guvernare. Am convenit cu cei de la…

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog în interiorul formatiunii politice pe aceasta tema ''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Comitetul Executiv National al PSD care se reuneste de la ora 16.00 va discuta doar programul de guvernare pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila, nu si numele propunerilor de ministri, au precizat surse din partid pentru HotNews.ro. De altfel, liderul PSD Tulcea a declarat luni, dupa ce a avut…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania anunța o conferinta de presa care va avea loc marți, 16 ianuarie 2018, ora 10:00, la sediul CNIPMMR din Piata Valter Maracineanu, nr. 1-3, intrarea 1, etaj 1, sala Protocol. In cadrul conferintei vor fi abordate urmatoarele…

- Gheorghe Simon, ministru al Economiei si deputat PSD Maramures, declara ca se va "supune neconditionat" oricarei decizii care va fi luata de catre CExN, sustinând ca liderii centrali ai partidului si factorii decizionali ai Guvernului trebuie sa dea dovada de unitate. Într-un…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca problemele interne din cadrul partidului ar trebui dezbatute in cadrul CExN, nu in spatiul public. ""Ca membrii ai Guvernului avem obligația sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetațenii și sa implementam Programul de…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit in cadrul unei emisiuni la Antena 3 si despre activitatea Guvernului, dar si despre restructurarea acestuia."Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetatenii. Noi ne am indeplinit partea de guvernare pentru perioada de timp. Am marit salariile, pensiile, am inceput anul…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- „Nu s-a pus problema de asa ceva, ca ALDE sa cedeze un minister. Vorbim acum de ce s-a vehiculat in spatiul public. Nu avem o solicitare punctuala a premierului pe acest subiect. Din punctul meu de vedere, dar nu am avut nicio intalnire in forurile de conducere ale partidului, ALDE vrea sa pastreze…