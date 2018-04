Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani oficiali din mai multe țari est-europene au semnalat faptul ca industria alimentara din Vest a „inventat“ un standard care nu ar trebuie sa existe. Este vorba de comercializarea de produse care au o calitate mai slaba, uneori indoielnica comparativ cu magazinele occidentale. Cu alte…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a discutat cu jurnaliștii Libertatea despre cele mai arzatoare probleme cu care se confrunta țara sa. Șeful Executivului de la Chișinau spune ca Romania a fost singurul stat care s-a oferit sa ajute necondiționat Republica Moldova. Pavel Filip vorbește in…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Ministerul Finantelor a publicat marti un proiect normativ prin care vor scadea accizele la motorina utilizata in transporturile cu camioane mai grele de 7,5 tone si in transporturile de pasageri in microbuze, autobuze si autocare. „In scopul mentinerii competitivitatii transportului de…

- O delegație de 14 membri ai Comisiilor pentru Afaceri Externe și Buget și ai Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova (PAC) va veni in Republica Moldova in perioada 3-6 aprilie, 2018. Scopul vizitei este evaluarea nivelului de implementare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova…

- Christopher Wylie spune ca firma Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in Brexit. Compania americana Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in referendumul caștigat de catre simpatizanții Brexit, potrivit lui Christopher Wylie, intr-un interviu aparut, marți, in mai mult epublicații…

- Actrița Aimee Iacobescu a avut parte de mari necazuri in ultimii ani de viața, necazurile și boala punandu-și puternic amprenta asupra sa. Actrița Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani . Vedeta va ramane in memoria romanilor grație unuia dintre cele mai frumoase roluri ale sale, Domnița Ralu.…

- Sedinta solemna la Parlament dedicata Centenarului Unirii cu Basarabia Cele doua camere ale parlamentului au programate o sedinta solemna pentru a marca evenimentele de acum un secol, când a avut loc Unirea Basarabiei cu România. Sunt invitati si reprezentanti ai Parlamentului…

- La inceputul lunii martie, pe site-ul Freejojo.com („Вольный Журналист”) a fost publicat un articol in care se spune ca la Comrat se va desfasura un miting impotriva „unirii fortate a Moldovei cu Romania, planificata pentru 27 martie 2018”. Autorul textului face trimitere la „unele zvonuri prin targurile…

- Prim-vicepreședintele PPEM și liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov, a fost ales cu votul majoritații deputaților in funcția de copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana. Astfel, Eugen Carpov, va prezida ședințele Comitetului alaturi…

- Moldova va putea obține prima tranșa de asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene deja curind, pina in luna aprilie. Increderea in acest sens și-a exprimat-o premierul Pavel Filip ca raspuns la solicitarea jurnaliștilor de a comenta declarația lui PetrasAsstrevicius, membru al Parlamentului…

- Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut, dupa explozia din centrul Capitalei, în care și-au pierdut viața doua persoane, o discuție cu prim-ministrul Pavel Filip și cu ministrul de Interne și le-a cerut ca investigația sa aiba loc opearativ și profesionist. ”Am…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut joi, 15 martie, o intrevedere cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI), condusa de Ben Kelmanson, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 15-27 martie.

- Uniunea Europeana ar putea lansa o interdictie globala privind testarea produselor cosmetice pe animale, dupa ce Comitetul pentru mediu al Parlamentului European a aprobat in unanimitate o rezolutie in acest sens. In prezent, circa 80% dintre statele lumii folosesc aceasta metoda de testare.

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a sfatuit, joi, pe premierul Pavel Filip sa urmeze mai des exemplul presedintelui rus Vladimir Putin, in contextul in care Guvernul de la Chisinau l-a criticat pe Dodon pe motiv ca nu sustine inzestrarea armatei moldovene, relateaza Agora.md.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de management pentru Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, impreuna cu reprezentantii Secretariatului Tehnic Comun din Suceava, a organizat miercuri, 28 februarie a.c., la Chisinau, o sesiune…

- Uniunea Europeana apreciaza eforturile si reformele initiate de guvernul Filip si va sustine si in continuare tara noastra. Anuntul a fost facut astazi de reprezentantul Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko.

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat premierul moldovean, Pavel Filip. Potrivit acestuia, Eurotransgaz SRL, societate înfiinţată…

- "Eu am sa dau exemplul personal. In momentul in care am fost investita prim-ministru, am spus ca intr-o tara, pe proiecte comune, echilibrul si buna colaborare sunt foarte importante. De aceea am solicitat si am o deschidere intr-o cooperare foarte buna cu Parlamentul Romaniei, dar in acelasi timp…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, a efectuat, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, premierul moldovean, Pavel Filip. Potrivit acestuia, Eurotransgaz…

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, au reconfirmat astazi dorința de a consolida in continuare cooperarea bilaterala, in cadrul unei conferințe de presa comune, susținuta la Chișinau.

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au avut o intrevedere bilaterala marti, 27 februarie, la Chisinau. Oficialul moldovean a remarcat ca dialogul a fost unul constructiv si sincer, care va consolida parteneriatul strategic moldo-roman.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, efectueaza marți, 27 februarie, o vizita de lucru in Republica Moldova. Oficialul roman are programate intrevederi cu premierul Pavel Filip și cu președintele Parlamentului Andrian Candu. In cadrul vizitei, Viorica Dancila și Pavel Filip vor participa…

- Concluziile Consiliului Uniunii Europene cu privire la Republica Moldova, publicate astazi, marcheaza 2 ani de reforme profunde, prin care avem drept obiectiv modernizarea instituțiilor țarii și asigurarea unui trai decent pentru cetațeni.

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- in urma unei solicitari a Parlamentului European, Comisia Europeana a demarat un amplu proces de evaluare a avantajelor și dezavantajelor trecerii la ora de vara a țarilor din Uniunea Europeana. Parlamentul European a luat aceasta masura in condițiile in care in atenția acestuia a ajuns o petiție…

- Posibilitațile de intensificare a relațiilor moldo-franceze la nivel politic și economic au fost discutate astazi, in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu Ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau, Pascal Le Deunff.

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- UPDATE Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a cerut in plenul PE ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa vorbeasca in plen, la dezbaterea privind situatia justitiei din Romania. Social-democratul a invocat necesitatea prezentarii punctului de vedere al Guvernului roman, in conditiile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat, marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, ca anul 2025 este o data orientativa pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana, adaugand ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare,…

- Trimisul special al AGEPRES, Ionut Mares, transmite: Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- „Administrația PNL condusa de Gheorghe Falca ne-a obișnuit in ultimii ani cu politica sa falimentara, de a ingropa Aradul in datorii, in loc sa apeleze la fonduri europene nerambursabile. Din pacate, nici 2018 nu face excepție, iar cei care au avut curiozitatea sa rasfoiasca bugetul municipiului…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o discuție telefonica cu premierul României, Vasilica-Viorica Dancila. Oficialii au abordat parteneriatul strategic dintre cele doua state și domeniile prioritate de colaborare. Pavel Filip a felicitat-o pe doamna Dancila cu ocazia învestirii…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis marti, 30 ianuarie, un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, cu prilejul investirii in functie. Tot in acest context, oficialul moldovean a transmis omologului sau roman si invitatia de a efectua o vizita in Republica Moldova,…

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Despre acest lucru a anunțat Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA.

- Prima tranșa din asistența macro-financiara de 100 de milioane de euro acordata de Uniunea Europeana ar putea ajunge in Moldova in aceasta primavara. Anuntul a fost facut de Pavel Filip in cadrul emisiunii REPLICA. Potrivit premierului, toate cele zece condiționalitați au fost indeplinite și urmeaza…

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…