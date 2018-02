Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a reprezentat Guvernul Romaniei, joi, 1 februarie a.c., la dezbaterea pe tema prevenirii și combaterii traficului de persoane ”Executive Leadership in the Response to Trafficking in Persons”, organizata de catre Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Ana…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele "Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", va fi lansata sambata, la Iasi, informeaza organizatorii. Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia Obsteasca…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Prim-ministrul Pavel Filip a transmis marti, 30 ianuarie, un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, cu prilejul investirii in functie. Tot in acest context, oficialul moldovean a transmis omologului sau roman si invitatia de a efectua o vizita in Republica Moldova,…

- La 30 ianuarie 2017, Secretarul de Stat pentru integrare europeana, Daniela Morari, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Croatia in Republica Moldova, cu resedinta la Bucuresti, Davor Vidis, aflat in vizita de lucru la Chisinau.

- Premierul Pavel Filip a declarat ca, indiferent cine a fost in fruntea Guvernului de la Bucuresti, relatiile moldo-romane mereu au fost bune. In acest context, seful Executivului si-a exprimat speranta ca noul prim-ministru desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua prima sa vizita oficiala peste…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Moment jenant la București, descris in presa internaționala. Premierul Shinzo Abe, primul șef de Guvern din Japonia care a venit in vizita in Romania, a fost nevoit sa iși schimbe programul, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a adresat luni un indemn la apropiere a romanilor de pe ambele maluri ale Prutului, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, marcata in Republica Moldova si Romania de ziua de nastere a marelui poet Mihai Eminescu, subliniind ca limba romana ‘are…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis…

- Vamesii din Moldova si Romania vor institui, in acest an, control comun in trei puncte de trecere a frontierei moldo-romane. Un proiect de acord, care ar permite acest lucru, a fost eleborat de autoritațile vamale de la Chișinau și expediat celor de la București.

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- Republica Moldova si Ucraina, state care în ultimii ani se înteleg tot mai bine în chestiunea transnistreana de exemplu, par sa se apropie cu pasi rapizi si de o în înțelegere în ceea ce tine de constructia, de catre ucraineni, a unei cascade de sase hidrocentrale…

- CHIȘINAU, 13 dec – Sputnik. Procurorul Dumitru Robu, cel care instrumenteaza dosarul primarului suspendat al municipiului Chișinau, susține ca Dorin Chirtoaca ar putea sa nu revina în Republica Moldova din România, unde va participa la funeraliile Regelui Mihai I al României,…

- EBEC Challenge este un foarte bun exemplu pentru a ilustra cele mai sus menționate. Evenimentul, aflat la ediția cu numarul 10, este o competiție inginereasca organizata de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Competiția din acest an este…

- Sedinta va avea loc incepand cu ora 15.00. La sedinta si-au confirmat prezenta si presedintele Klaus Iohannis si Principesa Margareta, care ar urma sa sustina un discurs, informeaza News.ro. De asemenea, la sedinta solemna comuna vor participa, pe langa membrii Parlamentului, premierul,…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a solicitat duminica sa fie acordata toata asistenta necesara persoanelor care au avut de suferit in urma accidentului rutier produs in Romania, informeaza un comunicat al guvernului de la Chisinau. Premierul Pavel Filip a dispus crearea unei celule de criza…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, și secretarul general-adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, aflat intr-o vizita oficiala in republica, au participat vineri la inaugurarea Oficiului de Legatura al NATO in Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de intrevederea bilaterala dintre cei…

- Tinerii din Republica Moldova vor fi informați despre oportunitațile de studiu la peste 500 de instituții de învațamânt de peste hotare, transmite MOLDPRES. Acțiunea se va desfașura vineri, 8 decembrie. Astfel, reprezentanții din București ai companiei internaționale de consultanța…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a transmis sincere si profunde condoleante Casei Regale a Romaniei in legatura cu decesul Majestatii Sale, Regele Mihai I, care s-a stins astazi, la varsta de 96 de ani, la resedinta din Elvetia, informeaza un comunicat remis Agerpres. 'Republica Moldova…

- 'Republica Moldova este alaturi de poporul roman in aceste momente de profunda tristețe, exprima compasiune familiei indurerate și va pastra vie memoria Majestații Sale', se spune in mesajul de condoleanțe.'Prin moartea Regelui Mihai, Romania pierde un conducator cu o vasta viziune democratica,…

- Sergiu Chirca, managing partner in cadrul Fribourg Capital (actionarul majoritar in Elefant Online S.A.), este noul director general al elefant.ro, inlocuindu-l, astfel, pe Dan Vidrascu care a ocupat aceasta pozitie in ultimii patru ani, potrivit unui comunicat transmis luni de companie. …

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Partidul Acțiune și Solidaritate a adresat o scrisoare publica catre clasele politice din Republica Moldova și Romania. In scrisoare, PAS menționeaza ca indiferent de viziunile, aspirațiile și orientarile politice ale cetațenilor, obiectivul comun al claselor politice…

- „La Mulṭi Ani, Romȃnia! Ȋn Republica Moldova veṭi gasi mereu familia voastra, suntem frati. Va mulṭumim pentru ca, de-a lungul vremii, ne-aṭi fost alaturi atȃt la bine, cȃt ṣi la greu”. Acesta este mesajul premierului de la Chișinau, Pavel Filip, de Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita astazi. „Ziua…

- Alianța pentru Centenar solicita dialog cu conducerea partidelor politice de la București, indeosebi a celor parlamentare, pe teme de interes pentru Romania și Republica Moldova, in cursul saptamanii 4-10 decembrie.

- Republica Moldova susține eforturile de dezvoltare a cooperarii în cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum" și încurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii în urma globalizarii economice. Declarația a fost facuta astazi…

- Redactia de la Chisinau a ziarului rusesc „Komsomoliskaya pravda” scrie ca norul radioactiv, depistat deasupra Europei in septembrie-octombrie, ar veni din Romania si nu din Rusia, asa precum a mentionat recent presa romana. Potrivit publicatiei, concentratia de izotopi din aerul atmosferic al Romaniei…

- Aflati in arest preventiv, doi basarabeni au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT pentru operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Cei doi sunt capii unui grup infractional organizat care a actionat pe teritoriul Romaniei cu scopul de a clona carduri bancare si de a sustrage…

- "Republica Moldova este, daca vorbim de Parteneriatul Estic, in centrul preocuparilor romanesti si exista semne bune, reformele merg inainte, sigur, mai este foarte mult de lucru, dar exista ameliorari care ne fac sa fim increzatori ca Republica Moldova chiar isi doreste sa accentueze si sa consolideze…

- In urma cu puțin timp a avut loc decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitații ”Constantin Brancuși” din Targu-Jiu domnului prof.univ.dr. Mircea Beuran, președintele Senatului Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București, și in data de 25.11.2017, ora…

- Premierul republicii Moldova, Pavel Filip, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-au intalnit astazi in cadrul culei de-a cincilea Summit al Parteneriatului Estic care are loc la Bruxelles, Belgia. Președintele roman a declarat in cadrul unor declarații de presa ca parcursul european al Republicii…

- Urmare a vizitei Prim-ministrului Pavel Filip in Israel, intre Republica Moldova si Statul Israel vor fi operate zboruri directe. Acestea vor fi efectuate incepind cu 5 iunie 2018, inițial o data pe saptamina, in ziua de marți, iar din 6 iulie 2018, de doua ori pe saptamina, in zilele de marți și vineri.…

- BMC Trucks, fabrica de autobuze de langa Bucuresti a castigat un contract de aproape 2 milioane de euro pentru livrarea a 13 unitati la Chisinau, Republica Moldova. Este o mica consolare pentru pierderea licitatiei de 100 de milioane de euro de la Bucuresti, unde producatorul roman nici macar n-a putut…

- O tanara de 27 de ani din America, adoptata la varsta de 5 ani dintr-un orfelinat din Chisinau, isi cauta, de aproape doi ani, parintii si fratii naturali. Le-a scris celor care i-au dat viata o scrisoare emotionanta in care le spune ca-i iubeste si cat de mult s-ar bucura sa-i cunoasca in primavara…

- Aflat in vizita la Suceava ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a declarat ca Romania ar putea urma calea referendumului privind unirea cu Republica Moldova, daca-și dorește atat de mult acest lucru.

- Un raport realizat de Banca Mondiala, publicat zilele trecute, arata ca Republica Moldova se afla in fața Romaniei in ceea ce privește climatul de business, ceea ce este ingrijorator, a declarat, vineri, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la evenimentul „Topul Național al Firmelor Private din…

