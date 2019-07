Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri in Parlamentul European, in cadrul Comisiei pentru afaceri externe (AFET), ca guvernul sau nu va accepta federalizarea ca solutie la conflictul transnistrean si va continua sa insiste asupra retragerii trupelor ruse 'de pe teritoriul suveran al Republicii Moldova', conform unui comunicat al executivului de la Chisinau transmis AGERPRES. 'Nu vom accepta federalizarea ca solutie la conflictul transnistrean si vom continua negocierile politice pentru a obtine un statut special pentru Transnistria in cadrul unei Moldove suverane,…