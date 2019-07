Disputele geopolitice fara sfarsit divizeaza societatea si sunt folosite de politicieni iresponsabili in interesul propriei imbogatiri. Trebuie sa ne facem ordine in casa in functie de propriile noastre interese, a declarat premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un interviu acordat marti agentiei de presa TASS, in care a indicat ca in septembrie ar putea sa efectueze o vizita la Moscova. 'De Romania ne leaga o istorie comuna, cultura, relatiile de rudenie si alte relatii. Dar problema unificarii celor doua tari este adeseori speculata de politicieni, ceea ce provoaca divizarea societatii'…