- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, aflat intr-o vizita de lucru la Bruxelles, a avut intrevederi cu fostul presedinte al Romaniei si eurodeputatul Traian Basescu, si cu Siegfried Muresan, vicepresedinte al grupului PPE din Parlamentul European si membru al Delegatiei la Comisia parlamentara…

- Fostul președinte Traian Basescu a avut miercuri o intervenție taioasa la adresa Uniunii Europene pe tema jocurilor din Republica Moldova, intr-o dezbatere publica din comisia de politica externa a Parlamentului European, unde premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un schimb de…

- Asistența macrofinanciara a Uniunii Europene pentru Republica Moldova a fost deblocata. Suma de peste 14 milioane euro urmeaza sa ajunga la Chișinau in zilele urmatoare. Despre aceasta anunțat ministrul de Externe, Nicu Popescu, care se afla in aceste zile la Bruxelles, intr-o vizita de lucru, unde…

- „Uniunea Europeana este constienta de problemele pe care le-ar putea intampina Guvernul de la Chisinau, dar si de faptul ca punerea in aplicare a programului de guvernare va fi o sarcina dificila. Republica Moldova se poate baza insa pe sprijinul Uniunii Europene, atat politic, cat si financiar”, sustine…

- Tot ce conteaza sunt faptele și tocmai de aceea Guvernul trecut al Republicii Moldova a pierdut in totalitate increderea UE UE nu mai acorda cecuri in alb Republica Moldova are, in momentul de fața, in Maia Sandu, prim-ministrul cel mai reformator [caption id="attachment_46142" align="alignleft" width="300"]…

- „Daca este lasat sa-și desfașoare activitatea, Guvernul Maia Sandu va putea sa deblocheze asistența macrofinanciara de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și sa reformeze Republica Moldova mai mult decât orice guvern din ultimii 28 de ani”, a declarat europarlamentarul…

- Statele democratice trebuie sa recunoasca guvernul Maia Sandu, asta e singura solutie, si sa ceara guvernului Pavel Filip sa plece in opozitie, a declarat miercuri, la San Sebastian, Traian Basescu pentru AGERPRES, dupa adoptarea de catre grupul Partidului Popular European din Parlamentul European…

- Deciziile Curții Constituționale se respecta, la fundamentul statului de drept sta respectarea deciziilor Curții Constituționale. Declarația a fost facuta de catre eurodeputatul român Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, într-un interviu…