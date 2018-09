Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei sale la New York, unde va participa la cea de-a 73-a sesiune a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, premierul Pavel Filip a avut o intalnire bilaterala cu Johannes Hahn, comisarul pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri de Extindere.

- Premierul Republicii Moldova si prim-vicepresedintele Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, a fost prezent la intalnirea anuala a Prezidiului Internationalei Socialiste si a sefilor social-democrati de state si guverne, care a avut loc, ieri, la New York, in Statele Unite ale

- Guvernul vine cu unele precizari privind intrevederea dintre prim-ministrul Pavel Filip și ambasadorii UE acreditați la Chișinau. Astfel, potrivit Executivului, comunicatul Delegației Uniunii Europene la Chișinau, privind intalnirea dintre prim-ministrul Pavel Filip, șeful Delegației UE, Peter Michalko,…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, susține ca „unii reprezentanți ai Uniunii Europene” i-au scris SMS-uri in care ii transmiteau sa intervina in validarea alegerilor pentru primaria Chisinaului. In unul dintre mesaje ar fi primit și un ultimatum de doua zile, mai spune premierul, potrivit…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, si presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, au fost primiti marti, la Strasbourg, de comisarul european pentru politica europeana de vecinatate si negocieri pentru extindere, Johannes Hahn, iar discutia s-a axat pe stadiul actual al relatiilor…

- Decizia cu privire la transferul sau suspendarea primei tranșe din asistența macrofinanciara, din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, nu sunt luate. Situația este prea fierbinte acum și neclara pentru a lua astfel de decizii și urmeaza a fi analizata la calm pentru ca are multe semne…

- Dupa ce premierul Pavel Filip a afirmat anterior ca prima transa din asistenta macrofinanciara de 100 de milioane de euro oferita de UE ar putea ajunge la Chisinau in luna iunie-iulie, se pare ca aceasta va fi din nou amanata. Cel putin asa reiese din mesajul comisarului pentru Politica Europeana de…

- Uniunea Europeana trebuie sa respecte decizia luata de judecatori in cazul invalidarii alegerilor, chiar daca nu este foarte placut ce s-a intamplat la Chisinau. Este opinia eurodeputatului Norica Nicolai, care a avut o intalnire cu premierul Pavel Filip si speakerul Andrian Candu, la Strasbourg.