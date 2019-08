Sondajele de opinie arata ca socialistii, care in prezent se bazeaza in parlament pe doua partide de extrema stanga pentru a vota legislatia, vor obtine 37-38% din voturi, ceea ce inseamna ca vor avea nevoie de sprijinul a inca unui partid pentru a guverna. Totusi, Costa a indicat ca este favorabil continuarii pactului actual in parlament cu cel putin unul dintre partidele de extrema stanga - comunistii si Blocul de stanga - mai degraba decat o coalitie oficiala in care Partidul Socialist ar avea cativa ministri.

''Este bine sa nu ruinam o buna prietenie cu un mariaj prost. Nu este o…