Soldatii care au luat parte la Revolta din Varsovia nu au luptat doar pentru viitorul Poloniei, dar si pentru umanitate, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, in ziua in care se implinesc 75 de ani de la aceasta insurectie impotriva nazismului in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza DPA. "Ei nu s-au luptat doar pentru supravietuire, onoare si viitorul natiunii. Ei s-au luptat pentru valori de baza precum iubirea de tara, fidelitate, onoare si adevar", a spus Morawiecki in cadrul unei ceremonii la Muzeul Revoltei din Varsovia, in capitala Poloniei. "Le datoram nu doar…