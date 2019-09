Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis nu va numi miniștrii interimari propusi de premierul Viorica Dancila la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse apropiate Administrației Prezidențiale. Președintele a respins deja propunerile de miniștri plini formulate de premierul…

- Cele trei lucruri pe care premierul Viorica Dancila i le-ar reproșa lui Klaus Iohannis sunt faptul ca „nu este un președinte al tuturor românilor”, nu este „empatic” și „nu aduce consensul”.Premierul a fost întrebat vineri de ziariști, la Constanța,…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a fost votata, sambata, candidatul partidului la prezidențiale. Premierul l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis, despre care spune ca merge la UE sa dea socoteala."Voi da substanța in educatie, am construit creșe și gradinițe, am adus fonduri europene.…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, susține ca odata cu odioasele crime de la Caracal s-a ajuns la disoluția statului roman și cere demisii la cel mai inalt nivel: președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: BREAKING NEWS Gheorghe Dinca și-a…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, sustine ca are sanse inclusiv in fata actualului sef al statului Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din aceasta toamna, adaugand ca intotdeauna a demonstrat ca poate fi "si premierul tuturor romanilor", deci poate fi "si presedintele tuturor romanilor".…

- "Am vazut si eu ca a aparut in spatiul public aceasta informatie. Nu, categoric nu, nici nu as avea cum. Ganditi-va ca, deja, pe 17 (iulie - n.r.) se da vot pentru Comisia Europeana, asta inseamna ca, daca votul va fi pozitiv, in august trebuie sa vin cu o propunere pentru comisar, va trebui sa negociem…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Braila, ca in sondajele interne ale partidului pentru prezidentiabil sunt inclusi toti colegii care si-au anuntat intentia de a candida, si i-a nominalizat pe Eugen Teodorovici, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor. "Pe lista este…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita marti dimineata, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Sefa Guvernului de la Chisinau va avea convorbiri cu presedintele Iohannis. Ulterior, cei doi oficiali vor sustine o declaratie comuna de presa. Maia Sandu a venit la Palatul…