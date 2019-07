"Accentul va fi pus pe relansarea relatiilor bilaterale", a declarat joi pentru presa un purtator de cuvant al diplomatiei pakistaneze, Mohammad Faisal. Vizita va fi urmarea unei invitatii din partea lui Trump", a precizat el. Aceasta va fi prima vizita la Casa Alba a lui Khan, fost campion la cricket, dupa ce a fost ales in fruntea guvernului pakistanez in urma cu aproape un an.



Acest anunt intervine in conditiile in care in Qatar au loc negocieri asupra Afganistanului intre americani si reprezentanti ai talibanilor. Pakistanul este considerat un protagonist major in conflictul afgan.



Washingtonul…