- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a criticat vineri procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, menționand ca ideea de Brexit este fundamental greșita și provoaca haos in Marea Britanie, relateaza Reuters. „Cred ca intregul concept de Brexit este greșit. Provoaca enorm de mult…

- Liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat ca prim-ministrul Theresa May trebuie sa renunțe la limitarile de care da dovada in negocierile privind Brexit, daca dorește ca Acordul sa primeasca aprobarea Parlamentului, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește…

- Premierul conservator britanic Theresa May si-a reluat duminica apelul catre liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, de a accepta un acord in ce priveste retragerea tarii din blocul comunitar, subliniind ca "publicul este nemultumit" de esecul politicienilor de a pune in practica Brexitul, relateaza…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri, intr-o intalnire cu mai mulți parlamentari, ca iși poate indeplini promisiunea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana daca aceștia vor sprijini acordul negociat de ea cu Blocul comunitar, informeaza Reuters potrivit mediafax. Guvernul…

- Parlamentarii britanici au respins printr-un vot extrem de strans, miercuri seara, optiunea unui Brexit fara acord, vot ce deschide calea pentru formularea unei cereri de amanare a iesirii Marii Britanii de UE, informeaza agentiile Reuters si AFP. 312 de parlamentari britanici au votat in…

- Partidul Laburist, principalul partid de opozitie britanic, va sustine un amendament care propune organizarea unui al doilea referendum privind iesirea din UE pentru a evita Brexit-ul ''distrugator'' al conservatorilor Theresei May, a decis luni liderul sau, Jeremy Corbyn, relateaza AFP

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, a declarat, joi, ca premierul Theresa May trebuie sa isi schimbe strategia si sa caute o relatie mai apropiata cu Uniunea Europeana dupa Brexit, scrie Reuters, informeaza News.ro.