- Premierul olandez Mark Rutte a declarat joi, la summitul UE de la Sibiu, ca Romania va fi pregatita de admiterea in spatiul Schengen cand se va conforma regulilor statului de drept si democratiei, el considerand ca in prezent tara noastra nu merge in directia corecta. Întrebat când va fi…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, la Sibiu, inainte de Summitul sefilor de stat si de guvern, daca in cadrul discutiilor informale poate ridica probleme integrarii tarii noastre in Spatiul Schengen."Vedeti, am muncit enorm de mult si aceasta chestiune - Schengen - am pus-o in discutie…

- "Iohannis s-a spalat pe maini! Inca o data! Azi am vazut toti cum domnul Presedinte s-a spalat pe maini de subiectul Schengen apreciind ca discutiile tehnice nu sunt de nivelul dansului si ca subiectul trebuie abordat in formatul ministrilor de interne. Aderarea la Spatiul Schengen nu este doar un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala ”normala”, in beneficiul cetatenilor, dar ”interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza. ”Ii solicit domnului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca ii va solicita presedintelui Klaus Iohannis ca in cadrul Summitului de la Sibiu sa ceara aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si incetarea MCV. "Romania gazduieste, la Sibiu, Summit-ul sefilor de stat de si guvern, un eveniment important atat pentru…

- Premierul Viorica Dancila nu a fost invitata la Summit-ul de la Sibiu, însa îi solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara acolo aderarea României la spațiul Schengen și încetarea Mecanismului de Cooperare și Verificare. Reamintim ca Viorica Dancila s-a aratat deranjata de…