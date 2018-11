Premierul Olandei respinge ideea unei armate europene

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel apara ideea unei armate europene - relansata de Emmanuel Macron si denuntata de Donald Trump -, dand asigurari ca aceasta nu ameninta in vreun fel NATO, informeaza News.ro.„Trebuie sa elaboram o viziune care sa ne permita intr-o zi sa ajungem la o adevarata…

- Cancelarul german Angela Merkel a propus marti, intr-un discurs in Parlamentul European, crearea la un moment dat a "unei veritabile armate europene", la scurt timp dupa o controversa puternica pe acest subiect intre presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron, si "constituirea…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza...

- Liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile europarlamentare care sa sustina viziunea sa 'progresista' asupra Uniunii Europene. Actiunea lui Macron de cautare a unor astfel de aliati ii are in vedere si pe unii social-democrati si Verzi europeni, fapt ce risca sa-i nemultumeasca pe acei liberali…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti temerile ca si-ar putea pierde influenta in lume dupa anuntul retragerii sale treptate de la putere in Germania, in contextul in care cursa la succesiunea sa a fost deja lansata, relateaza France Presse. ''Cred ca aceasta nu va schimba…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la Parlament, ca respinge ferm ideea unei noi Europe cu mai multe viteze, o Uniune Europeana "in care unii sa fie mai importanți ca ceilalți"."Viitorul UE este viitorul Romaniei. Trebuie sa asiguram un pol de decmorație pe…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel au discutat, vineri, numeroase probleme europene asupra carora cei doi vor sa avanseze pana la sfarsitul anului, inainte de campania pentru alegerile europene din luna mai, care le-ar putea incetini ritmul, informeaza Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, dupa vizitele sale in Danemarca si Finlanda de la sfarsitul lui august, se deplaseaza joi in Luxembourg, unde se va intalni cu liderii Beneluxului (Luxemburg, Olanda si Belgia), dupa care vineri va avea la Marsilia, in sudul Frantei, convorbiri cu cancelarul german…