- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de inceperea Summitului informal al sefilor de stat si de guvern, de la Sibiu, ca subiectul aderarii tarii noastre la spatiul Schengen va fi discutat in cadrul acestei reuniuni. Iohannis: "Va promit ca, peste putin timp, probabil nu astazi, dar peste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promis inaintea summitului de la Sibiu ca Romania va intra in cele din urma in spatiul Schengen si ca „vom scapa si de MCV”. Totodata, seful statului a subliniat ca exista politicieni romani care au aratat Europei „ca nu avem numai o fata frumoasa” si ca unii dintre ei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, raspunzand unei intrebari, ca a pus "de nenumarate ori" in discutie chestiunea integrarii in Spatiul Schengen si va discuta si in cursul zilei cu liderii europeni acest subiect. El a atras insa atentia ca sunt politicieni care au atacat justitia si chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca "apararea statului de drept a devenit o sintagma care se aude tot mai des in Europa", iar misiunea statelor membre este de a le explica "cetatenilor europeni ca aceasta nu este o chestiune de retorica politica, ci una de care depinde chiar viata de zi cu zi…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, o declarație in deschiderea Summitului PPE, care are loc inaintea summitului informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. „Vom discuta, astazi, in primul rand, despre ce inseamna Uniunea Europeana pentru fiecare dintre noi, despre valorile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca guvernarea PSD a esuat, nu guverneaza pentru romani, ci pentru Dragnea, iar bugetul pe 2019 este „bugetul rusinii nationale”, care nu doar ca pune in pericol economia nationala, dar are aspecte clare de neconstitutionalitate. Presedintele a anuntat…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca prin ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei PSD a actionat din nou impotriva justitiei si a statului de drept. "PSD a actionat astazi din nou impotriva Justitiei si a statului de drept, impotriva Romaniei si a cetatenilor. Guvernul PSD vrea sa…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonanțe de urgența un statut special pentru cei care au probleme in justiție și susține ca Romania nu poate fi pusa la dispoziția celor care vor sa instaureze controlul politic asupra...