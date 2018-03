Premierul Olandei despre reforma Uniunii Europene pregatita de Merkel si Macron: Nu vom lua de bun tot ce decid francezii si germanii

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: euroactiv.com Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron anunțat ca foaia de parcurs a „reintemeierii” Uniunii Europene va fi propusa pana la summit-ul crucial din 28 – 29 iunie al liderilor țarilor membre, potrivit relatarilor de la intalnirea celor doi, de vineri,…

- Emmanuel Macron i-a propus vineri, cancelarului Angela Merkel, pe care a primit-o la Elysee, sa stabileasca ”o foaie de drum clara si ambițioasa pana in iunie” in vederea unei refondari a Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.”Se deschide, astazi (vineri), o etapa importanta, in care vom avea…

- "Noi, sefii de stat si de guvern din Franta, Germania, Statele Unite si Marea Britanie, ne exprimam consternarea dupa atacul impotriva lui Serghei si (a fiicei sale) Iulia Skripal", afirma cei patru lideri, intr-un comunicat comun. Theresa May, Emmanuel Macron, Angela Merkel si Donald Trump…

- Cancelarul german Angela Merkel, care a depus juramantul miercuri pentru al patrulea sau mandat, va face o vizita la Varsovia luni, au anuntat televiziunea publica poloneza si agentia PAP, transmite AFP. Potrivit presei poloneze, care citeaza informatii din surse diplomatice, Varsovia va fi a doua capitala…

- Planul presedintelui francez Emmanuel Macron de a reforma zona euro, alaturi de Germania Angelei Merkel, ar putea fi serios ingreunat de Guvernele populiste. Coalitiile de guvernare formate din aceste partide sunt tot mai des intalnite in tarile care au adoptat moneda unica. Nou intrata pe aceasta lista…

- Emmanuel Macron si Angela Merkel au o ”mare responsabilitate” in relansarea Europei, pusa din nou la incercare de partide populiste si de extrema dreapta in Italia, a declarat prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, care se intalneste cu seful statului francez marti, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Brexit-ul ofera Uniunii Europene oportunitatea unei ample regandiri a dispozitivului financiar, a subliniat joi cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs in fata Bundestagului, ea insistand ca in viitorul cadru bugetar multianual trebuie avute in vedere provocarile globale aflate in fata Europei,…

- Angela Merkel s-a declarat marti pregatita de ”compromisuri dureroase” pentru a smulge un acord de coalitie in Germania cu social-democratii, in ultima zi de negocieri menite sa scoata prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. Dezacorduri continua sa existe ”pe teme esentiale”, iar…

- Erdogan, asteptat luni intr-o vizita in Italia, a subliniat in interviu ca UE trebuie "sa-si tina promisiunile facute" Turciei, reprosandu-i ca "blocheaza accesul la negocieri si lasa sa se inteleaga ca lipsa progresului din negocieri tine de Turcia". "Nu este corect, la fel ca faptul ca unele tari…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor „uitati de globalizare“ si reformarea Uniunii Europene, la fel cum a facut si cancelarul german Angela Merkel.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Negocierile pentru coalitia intre CDU-CSU si SPD incep in forta. Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea. Pentru Angela Merkel, nu mai e timp de pierdut. Germanii si Europa intreaga asteapta de peste patru luni un guvern stabil la Berlin, scrie Le Point . In schimb, polonezii…

- Francezii ar vota probabil in favoarea parasirii Uniunii Europene, daca ar avea loc un referendum pe aceasta tema, a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii "si-au…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- In mesajul sau de Anul Nou, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat ca anul 2018 va fi „decisiv” pentru Europa si a promis sa continue seria de reforme ce vizeaza accentuarea integrarii statelor Uniunii Europene.

- Cancelarul german Angela Merkel a insistat asupra intaririi coeziunii la nivelul Uniunii Europene, care va fi 'problema decisiva' in anii urmatori, potrivit textului unei alocutiuni pe care cancelarul german o va rosti cu prilejul incheierii anului, relateaza duminica AFP.Citește și: Liviu…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de momente de cumpana, in special pe plan politic. De la investirea lui Donald Trump la tirurile nord-coreene sau criza catalana – scena politica internaționala a fost tot timpul in atenție, starnind in repetate randuri ingrijorare. Va prezentam mai jos principalele momente…

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…