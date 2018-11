''Am dat instructiuni Ministerului Afacerilor Externe sa nu semneze Pactul mondial pentru migratie. Noi suntem angajati fata de supravegherea frontierelor noastre in fata sosirii migrantilor ilegali. Este ceea ce am facut si vom continua sa facem'', a indicat seful executivului israelian intr-un comunicat de presa.

'Pactul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata' a fost aprobat in iulie acest an de toate cele 193 de state membre ale ONU cu exceptia SUA, tara care s-a retras anul trecut. Pactul, care urmeaza sa primeasca votul final in decembrie, abordeaza chestiuni…