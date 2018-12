Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni bulgari au fost arestati pentru furt de criptomonede in valoare de aproxiamtiv cinci milioane de dolari, au anuntat luni ministrul de Interne si biroul procurorului general din Bulgaria, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia a confiscat criptomonede in…

- Un martor la procesul liderului cartelului drogurilor din Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a declarat marti ca a platit o mita de milioane de dolari unui subaltern al presedintelui ales a mexicului Andres Manuel Lopez Obrador in 2005, relateaza Reuters.

- Armasarul britanic Cross Counter a castigat cea de-a 158-a editie a celebrei curse rezervate cailor de rasa Melbourne Cup, desfasurata marti, oferindu-i proprietarului sau premiul de 7,3 milioane de dolari australieni (5,08 milioane dolari americani) rezervat invingatorului, informeaza Reuters.…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, si-a anuntat luni intentia de a reduce tarifele la importuri si de a continua deschiderea pietei chineze, informeaza Reuters. Xi a promis masurile respective la deschiderea primei expozitii internationale pentru importurile in China, care are loc saptamana aceasta la…

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair va investi 400 de milioane de dolari in centre pentru avioanele sale din aeroporturi, intorcandu-se la Franta, o tara puternic sindicalizata, dupa decizia companiei de a recunoaste sindicatele, scrie Reuters.

- Autoritatile australiene au majorat joi la 15 ani pedepsa maxima cu inchisoarea la care poate fi condamnata o persoana gasita vinovat de manipularea produselor alimentare, dupa ce descoperirea unor ace de cusut in capsuni si alte fructe a declansat o panica care a cuprins intreaga tara, transmite Reuters,…

- The Pink Legacy (Moștenirea roz), un diamant roz de aproape 19 carate, evaluat la 30 - 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 13 noiembrie, la filiala din Geneva, Elveția, a casei Christie's, potrivit Reuters, citata de Mediafax.