- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat miercuri Londra ca a ”ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice” in cazul otravirii unui spion in Marea Britanie si a amenintat ca va riposta unor eventuale noi ”onitiative antiruse”, relateaza AFP. ”Nu exista vreo indoiala ca Guvernul…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP.Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure fata…

- Japonia a comemorat duminica victimele puternicului cutremur, urmat de un tsunami si de catastrofa nucleara de la Fukushima, din urma cu sapte ani, informeaza DPA si AFP. Ca in fiecare an, o ceremonie oficiala a avut loc la Tokyo, in prezenta prim-ministrului Shinzo Abe, a printului Akishino - al doilea…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Locul si data unei asemenea intalniri intre al 45-lea presedinte al Statelor Unite si liderul nord-coreean nu au fost precizate. Aceasta rasturnare de situatie, de negandit in urma cu doar cateva saptamani, are loc dupa doi ani de tensiuni extrem de puternice intre Washington si Phenian, legate…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Politia nipona a arestat doi barbati care au tras focuri de arma asupra cladirii care este de facto ambasada Coreei de Nord in centrul Tokyo, vineri, informeaza agentia de presa dpa. Cei doi barbati, care se crede ca sunt activisti ai dreptei, s-au deplasat cu o duba in fata sediului unui grup pro-Phenian,…

- Tota Kaneko, care a condus miscarea reformatoare a poeziei haiku din Japonia postbelica cu stilul sau avangardist, a decedat marti noapte din cauza unui stop repirator, la un spital din prefectura Saitama, la varsta de 98 de ani, informeaza agentia Kyodo. Absolvent al Universitatii…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo, informeaza agerpres.ro. Potrivit…

- Potrivit acestuia, in cursul discutiei, care a durat mai mult de o ora, s-a reafirmat ca SUA si Japonia vor mentine presiunea pentru a obliga Phenianul sa renunte la programele nuclear si balistic.'Dialogul doar de dragul dialogului ar fi lipsit de sens', le-a declarat Abe miercuri jurnalistilor,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Oficialii nord-coreeni care viziteaza Coreea de Sud cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna nu vor discuta cu americanii, a anuntat joi agentia KCNA, preluata de Reuters. La Pyeongchang sunt asteptati seful de stat constitutional de la Phenian, Kim Yong Nam, si Kim Yo Jong, sora in varsta de 28 de ai…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- In cadrul unei convorbiri telefonice, Trump si Abe au 'convenit de asemenea asupra necesitatii de a accelera campania de presiune internationala maxima pentru denuclearizarea Coreei de Nord', a anuntat Casa Alba. Convorbirea are loc in contextul in care emisarul special al SUA pentru Coreea…

- Franta si Japonia s-au angajat vineri "sa exercite presiuni maxime" asupra Coreei de Nord pentru a o determina sa renunte la programul sau nuclear, in cadrul unei reuniuni la Tokyo a ministrilor de externe si ai apararii din cele doua tari, relateaza AFP. "Coreea de Nord reprezinta o amenintare nu…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. La exercitiu au luat parte peste 300…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe, informeaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Vizele de intrare in Japonia pentru cetatenii romani au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. „Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- In a doua jumatate a anilor '90 o conjunctura interesanta in care se afla Romania a adus speranta unei relatii consistente intre Tokyo si Bucuresti, dar totul s-a sfarsit, in 2006, chiar inainte de aderarea la Uniunea Europeana. Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca in mod cert ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, adaugand ca spera ca discutiile intre Phenian si Seul sa aiba un rezultat pozitiv, informeaza site-ul postului France 24.

- „Cutremur in largul Ibaraki (nord-estul Tokyo), pregatiti-va de miscari seismice importante". Locuitorii capitalei japoneze au tras o mare sperietura cand telefoanele lor mobile au dat alarma in aceasta dimineata, inainte de a constata, usurati, ca nu s-a intamplat nimic. Chiar si prim-ministrul Shinzo…

- Japonia dispune de asemenea de numeroase locuri frecventate de turisti care sunt echipate cu WC-uri turcesti, insa guvernul de la Tokyo va lansa o operatiune de inlocuire a acestora inainte de Jocurile Olimpice care vor fi gazduite de Tokyo in 2020, informeaza AFP. Aproximativ 40% din instalatiile…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a postat un mesaj pe Twitter, în care l-a avertizat pe Kim Jong-Un ca butonul nuclear de pe biroul sau este ”mult mai mare” și ”mult mai puternic” decât cel al liderului de la Phenian, relateaza The Hill. ”Liderul…

- Kim Jong-Un spune ca SUA nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord. ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza de actiune a armelor noastre nucleare, iar butonul nuclear se afla in permanenta pe biroul meu. Aceasta este realitatea, nu o amenintare”, a…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…