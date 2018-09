Premierul nipon Shinzo Abe, reales n fruntea partidului Liberal Democrat

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nipon Shinzo Abe a fost reales joi, cu o diferenta mare de voturi, in fruntea partidului sau, ceea ce-i ofera astfel posibilitatea de a ramane la conducerea tarii pana in 2021 si de a dobori in acelasi timp un record de longevitate, informeaza AFP. Abe a obtinut 553 de voturi din cele 807…

- Daca PSD Timiș va lua o decizia abia maine in ceea ce privește semnarea pentru cererea demisiei lui Liviu Dragnea din fruntea partidului, PSD Caraș-Severin s-a hotarat deja. Ion Mocioalca, președintele PSD Caraș-Severin, a declarat ca este unul dintre semnatarii scrisorii in care se arata ca Liviu Dragnea…

- Retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD este benefica pentru partid, susține Primarul capitalei, Gabriela Firea. Edilul susține ca șeful PSD obișnuiește sa ia deciziile fara sa mai consulte aproape pe nimeni din partid, preferand sa se sfatuiasca cu cateva persoane apropiate din afara. „Domnul…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Acesta este primul pas concret dintr-o noua strategie culturala semnalata luna trecuta, informeaza Reuters. Reales in aprilie pentru un al treilea mandat consecutiv, premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a anuntat in iulie ca sunt in pregatire schimbari culturale si intelectuale majore, adaugand…

- Politia pakistaneza a deschis aproximativ 17.000 de dosare penale pentru membrii partidului de guvernare actual, cu o saptamana inaintea alegerilor prezidentiale, conform unui comunicat al politiei, relateaza Reuters.

- Cel puțin 27 persoane au murit, iar alte 47 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torențiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuați din propriile locuințe, relateaza site-ul agenție Reuters, citat de Mediafax.

- Sefii diplomatiei din Japonia, Coreea de Sud si Statele Unite vor avea o intalnire asupra denuclearizarii Coreei de Nord in weekend la Tokyo, a anuntat miercuri noapte Ministerul de Externe japonez, informeaza dpa, preia Agerpres.Ministrul de externe nipon Taro Kono, omologul sau sud-coreean…