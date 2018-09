Premierul nipon Shinzo Abe a fost reales joi, cu o diferenta mare de voturi, in fruntea partidului sau, ceea ce-i ofera astfel posibilitatea de a ramane la conducerea tarii pana in 2021 si de a dobori in acelasi timp un record de longevitate, informeaza AFP. Abe a obtinut 553 de voturi din cele 807 exprimate, dintre care 329 din partea celor 405 de deputati si senatori membri ai formatiunii sale, Partidul Liberal-Democrat (PLD). Contracandidatul sau Shigeru Ishiba a obtinut un scor onorabil din partea reprezentantilor si simpatizantilor. Partidul este divizat in factiuni ai caror membri sunt disciplinati…