Premierul Modi al Indiei declară că a făcut operă de "pionierat" în Kashmir Armata pakistaneza a anuntat la randul sau ca trei dintre soldatii sai au fost ucisi joi in schimburi de focuri trase peste linia de demarcatie intre cele doua parti ale Kashmirului. Militarii au spus ca au ripostat si au ucis cinci soldati indieni.



Astfel de ciocniri sunt frecvente, dar aceasta intervine a doua zi dupa declaratiile Islamabadului care avertizase New Delhi impotriva oricarei agresiuni in partea sa din Kashmir.



Consiliul de Securitate al ONU va tine vineri dimineata o reuniune cu usile inchise pentru a evoca situatia din Kashmir, s-a aflat joi din surse diplomatice.



Jammu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la New Delhi a anunțat marți ca va ridica restricțiile din Jammu și Kashmir „in mod progresiv”, dupa restricționarea accesului la telefonie și internet in acest stat, potrivit France 24, potrivit Mediafax.Autoritațile indiene au decis pe 4 august sa blocheze accesul populației…

- La trei zile de la decizia guvernului indian de a abroga autonomia speciala a Casmirului, Pakistanul, care revendica suveranitatea asupra acestei regiuni cu majoritate musulmana, lanseaza un raspuns diplomatic foarte ferm: Islamabadul expulzeaza ambasadorul Indiei și anunța incetarea oricaror relații…

- Guvernul indian a anunțat luni revocarea autonomiei constituționale a Jammu-et-Casmir, precum și dezmembrarea acestei regiuni ce face de decenii obiectul unei dispute teritoriale intre cele doua puteri nucleare – India și Pakistan. Este unanima opinia analiștilor politici cunoscatori ai dosarului Casmirului…

- Guvernul indian a anunțat luni revocarea autonomiei constituționale a Jammu-et-Casmir, precum și dezmembrarea acestei regiuni ce face de decenii obiectul unei dispute teritoriale intre cele doua puteri nucleare – India și Pakistan. Este unanima opinia analiștilor politici cunoscatori ai dosarului Casmirului…

- Aceste masuri fara precedent, pregatite in cel mai mare secret de nationalistii hindusi ai premierului Narendra Modi, ar putea duce la o revolta violenta a majoritatii musulmane din Srinagar, cel mai mare oras din Casmir. Numerosi locuitori ai acestei regiuni himalayene sunt ostili Indiei si atasati…

- Alexandru Panzari a declarat anterior ca refuza sa se subordoneze noului ministru de interne care a fost numit in parlament, Andrei Nastase, subliniind ca ministrul lui este in continuare Alexandru Jizdan. Cu votul membrilor guvernului condus de Maia Sandu, Alexandru Panzari a fost demis.…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, sustine ca presedintele Klaus Iohannis "poarta cea mai mare parte din vina", in calitate de sef al diplomatiei romanesti, pentru esecul inregistrat in obtinerea locului de membru nepermanent al Romaniei in Consiliul de Securitate al ONU. "Nu au…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, referitor la pierderea de catre Romania a poziției de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, ca pierdem „pe banda rulanta” oportunitați din cauza PSD-ALDE, pentru ca partenerii externi nu mai au incredere in țara noastra condusa de coaliție.CITESTE…