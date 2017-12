Premierul Mihai Tudose, mesaj pentru Anul Nou

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

- Premierul Mihai Tudose spune ca, mai presus de orice, Romania este despre ”noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara si ca si-ar dori ca in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, sa avem puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, transmite…

- Familia Regala a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Anului Nou. ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și ASR Principele Radu se afla la Savarșin, unde vor avea alaturi diseara, la cumpana dintre ani, pe Altețele Lor Regale Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și…

- Liviu Dragnea a transmis și el un mesaj de Anul Nou. Președinte PSD a susținut ca "în 2017, românii au trait mai bine ca în 2016, iar în 2018 vor trai mai bine ca în 2017".

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis romanilor un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, in care spune ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat maturitatea si atasamentul fata de valorile democratiei, iar lectiile trecutului ne dau increderea ca uniti si solidari…

- Pentru Mihai Morar, anul 2017 a fost unul bun, incarcat cu bucurii si multe plimbari. Prezentatorul a marturisit ca in acest an a descoperit o noua iubire, muntele. El isi doreste ca si anul urmator sa aiba parte de aventuri si de libertate.

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde...la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Premierul Mihai Tudose a avut o ieșire foarte virulenta in care arata ca anumiți politicieni au stat calmi 27 de ani, iar acum se plang ca unii sunt nervoși. Afirmația lui Tudose este o sageata catre Liviu Dragnea, cel care spunea ca ii recomanda premierului sa fie mai calm in 2018. Citește…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste miercuri cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, unele aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat o discutie pe tema legilor justitiei si a modificarilor codurilor penale.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca le doreste tuturor romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste.

- Premierul Mihai Tudose este invitat la o discuție de catre 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale. Organizațiile susțin intr-o scrisoare comuna adresata premierului ca „dialogul este singura solutie pentru…

- Premierul Mihai Tudose a multumit, vineri, din Plenul Parlament, aleșilor statului pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precizand ca acesta va fi aplicat, iar „rezultatele nu vor intarzia sa apara".

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca misiunea guvernantilor este sa contribuie in mod concret la dezvoltarea Romaniei, sa asigure servicii publice mai bune si prosperitate fiecarui roman.

- Premierul Mihai Tudose are un mesaj neașteptat pentru cei care protesteaza impotriva Guvernului. Tudose susține ca sunt și proteste indreptațite, cu oameni care au motiv sa protesteze, dar și proteste care sunt provocate și manipulate de factori politici.”Unele dintre manifestari sunt normale…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Premierul Mihai Tudose este ironic și trateaza cu sarcasm acuzele ca Guvernul condus de el face rau țarii. Premierul susține ca Romania are a doua cea mai mare creștere economica din lume, dupa China, iar rectificarea bugetara e pozitiva. Șeful Executivului este ferm convins ca daca air cestere economica…

- Premierul Mihai Tudose a transmis contestatarilor un mesaj dur la inceputul sedintei de Guvern. Prim-ministrul sustine ca vestea cresterii economice fabuloase inregistrate de Romania atat in trimestrul III, cat si pe intregul an este una proasta pentru cei care isi doreau ca masurile Guvernului sa…

- Premierul Mihai Tudose anunța ca s-a intalnit, luni, cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania, Jaak Mikkel, care i-a dat asigurari ca la nivelul acestei companii nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. "Am avut astazi o întâlnire…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca este dreptul civic al celor care doresc sa participe la protestele organizate impotriva guvernului.Intrebat la iesirea de la congresul TSD de la Romexpo cum comenteaza faptul ca duminica au loc noi proteste, Mihai Tudose a spus: "E dreptul lor civic".…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la inființarea Consiliului Județean Maramureș, precizand ca aceasta instituție are tot sprijinul din partea Guvernului. "Aniversarea celor 25 de ani de la înființarea Consiliului Județean…

- Increderea romanilor in Liviu Dragnea s-a prabusit la 15%, dupa ce liderul PSD a pierdut aproape 4 procente in ultima luna (scadere de la 18,7% in septembrie la 15% in octombrie), arata un sondaj IMAS dat publicitatii miercuri si citat de Antena 3. PSD se bucura insa de o intentie de vot care ramane…

- Tudose: Multi s-au inflamat pentru ca vrem sa luam masuri fiscal-bugetare Premierul Mihai Tudose. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta cu noile masuri fiscale. Ministrul de finante, Ionut Misa, a declarat la începutul sedintei, ca ordonanta aduce importante beneficii pentru…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, 8 noiembrie, la inceputul sedintei de Guvern ca, initial, sindicatele si patronatele au fost de acord cu modificarile fiscale, dar apoi au reactionat la externalizarea profitului si ca “s-au inflamat niste multinationale”. Premierul a acuzat Automobile Dacia,…

- Modificarile codului fiscal, in ședința de guvern de miercuri Foto: Arhiva Guvernul ar urma sa adopte mâine, într-o sedinta programata la ora 15,00, modificarile la codul fiscal. Cea mai importanta, dar si cea mai disputata, este trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat…

- "Ințeleg ca premierul Tudose s-a razgandit. Se adopta o reglementare care nu poate fi aplicata, șase milioane de contracte de munca nu poți sa le schimbi pana la 1 ianuarie. Se adopta o reglementare pentru care nu exista niciun fel de analiza, nu exista nicio alta țara care sa o aplice, nu ne-a spus…

- Premierul Mihai Tudose a fost sambata in Valea Jiului, pentru a discuta cu sindicalistii si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara pe tema mineritului. Primul ministru a vorbit despre faptul ca mineritul are nevoie de investiții &i...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achiziția centralizata a 2.200 de ambulanțe reprezinta și un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa-și desfașoare activitatea cu echipamente…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a promis ca va continua politica de dezvoltare în paralel a economiei si a armelor nucleare, a informat duminica presa de la Phenian, preluata de agentia nipona Kyodo si de cea sud-coreeana Yonhap, potrivit Agerpres.

- In contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a criticat frecvent Teheranul din cauza activitatilor balistice, amenintand cu retragerea din Acordul atomic din 2015, diplomati iranieni le-au semnalat marilor puteri disponibilitatea de a negocia dimensiunile programului de inarmare cu rachete.…

- Anunțul a fost facut pe un site de socializare, unde fiul sau, Aldo, a postat un mesaj in numele acestuia. „Aldo aici – voi scrie in numele lui pentru ca stiu ca asa ar fi vrut si el sa o faca insa de azi orice „zice" el va fi intre ghilimele...din pacate. Nu ma mai complic cu diacritice pentru…

- Cantareața americana Ariana Grande, la concertul careia a avut loc un atac terorist in Manchester, in aceasta vara, a postat un mesaj despre atacul armat din Las Vegas. "Inima mea este franta dupa Las Vegas. Avem nevoie de dragoste, unitate, pace și de control asupra armelor și ca oamenii sa vada cele…