Stiri pe aceeasi tema

- ”Cu prilejul sfintei sarbatori a Craciunului, acel moment al anului care ne aduce mai aproape unii de alții și ne oprește din iureșul vieții de zi cu zi, care ne face sa ne gandim, poate mai mult decat oricand, in primul rand la cei dragi, le doresc tuturor romanilor sa aiba parte de caldura, lumina…

- Premierul Mihai Tudose le ureaza romanilor, in mesajul de Craciun, sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste."Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toti. In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi si sa va ganditi mereu…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste. "Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie…

- Premierul Tudose a transmis, sâmbata seara, un mesaj de Craciun: &"Va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi și sa va gândiți mereu la ceea ce va unește!&", a scris șeful Executivului, pe pagina de Facebook.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii și recunoștinței fața de cei din jur. „De Craciun, gandul ne poarta catre casa, indiferent cat de departe am fi. Acasa…

- "Dragi romani, Nașterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie pentru noi toți.In aceste zile de sarbatoare, va doresc tuturor momente minunate alaturi de cei dragi și sa va gandiți mereu la ceea ce va unește! Craciun fericit!", a scris premierul Romaniei pe pagina de Facebook. …

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj video pe contul sau de Facebook, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care ureaza romanilor „Craciun fericit“ si reaminteste ca nasterea Domnului este „un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru“.

- Presedintele Romaniei a surprins milioane de oameni cu urarea video pe care a facut-o azi, in Ajun de Craciun. Klaus Iohannis a transmis cateva ganduri emotionante cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie…

- Așa cum se intampla, an de an in preajma sarbatorilor, politicienii ies li ei la urat poporul! Astfel, presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Craciunului, precizand ca „cel mai frumos dar” care poate fi facut in aceasta perioada este aratarea aprecierii si recunostintei fata de cei din jur.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatorii Craciunul, in care arata ca toate gandurile se indreapta catre militarii Armatei Romane, dar si la familiile celor care au pierdut pe cineva drag cazut sub culorile patriei. "Ca in fiecare an, in preajma sarbatorii Craciunului,…

- Florinel Coman, 19 ani, este unul dintre jucatorii preferați ai lui Gigi Becali, iar patronul de la FCSB este foarte atent la evoluția acestuia. Becali a dezvaluit ca i-a cerut lui Florinel Coman sa lucreze mai mult la capitolul forța. "Eu am vorbit cu el și i-am zis «Florinele, tu, ca finețe, ești…

- Premierul Mihai Tudose este invitat la o discuție de catre 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale. Organizațiile susțin intr-o scrisoare comuna adresata premierului ca „dialogul este singura solutie pentru…

- Andreea Esca, data afara din casa de parinți, dupa ce a plecat cu o colega de gradinița și bunica acesteia, fara sa anunțe. Mai mult, vedeta a primit și o bataie zdravana. Știrista de la Pro tv iși amintește cu placere de perioada sarbatorilor, atunci cand era copil. Andreea Esca a povestit despre …

- Premierul Mihai Tudose a multumit, vineri, din Plenul Parlament, aleșilor statului pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, precizand ca acesta va fi aplicat, iar „rezultatele nu vor intarzia sa apara".

- Papa Francisc a avut un mesaj dur pentru cardinali, episcopi și preoți, inainte de Craciun. Suveranul Pontif a vorbit despre clicile din biserica, pe care le-a comparat cu un adevarat “cancer”. Papa Francisc a avut un discurs dur in fața angajaților de la Vatican, chiar inainte de Craciun. Potrivit…

- Pentru unii bolnavi, ar fi o condamnare la moarte. Rezolvarea ar putea veni chiar in saptamana Craciunului. Premierul Mihai Tudose i-a invitat la dialog pe liderii medicilor de familie. Medicii de familie s-au tot plans ca birocratia ii ingroapa. Si ca risca sa intre in faliment fiindca banii…

- Jandarmii teleormaneni obișnuiesc, in pragul sarbatorilor de iarna, sa-i ajute pe cei care se afla intr-o situație materiala precara. Mereu atenți la ceea ce se petrece in jurul lor, ei descopera familiile nevoiașe, iau legatura cu autoritațile localitaților pe raza carora locuiesc acestea, iar in pragul…

- Spiritul sarbatorilor de iarna nu a ajuns și in cartierul Micalaca. Mai mulți aradeni ce locuiesc in acest cartier ne-au contactat pe adresa redacției Jurnal aradean/Aradon pentru a ne spune ca in Parcul 23 August, au fost montate doar doua corpuri de iluminat specifice sarbatorilor. Unul dintre ele…

- In perioada 10-23 decembrie 2017, in Piața Consiliul Europei din municipiul Aiud se va desfașura cea de a șasea ediție a Targului de Craciun. Deschiderea oficiala a Targului va avea loc in data de 10 decembrie, incepand cu ora 16:00, cu un concurs pe gheața la care vor participa elevi de la școlile…

- Premierul Mihai Tudose a transmis pe Facebook un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai. "Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate si demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simti mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Premierul Mihai Tudose a reactionat, marti, la anuntul decesului Regelui Mihai I.`Poporul roman se desparte indurerat de Regele Mihai, un model de moralitate și demnitate pentru romani, o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei. Ii vom simți mereu lipsa, cu atat mai mult…

- Sarbatori triste pentru Oana Lis. Soția fostului primar al Capitalei a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit ca in preajma Craciunului se simte singura pe lume. Nu este pentru prima data cand Oana Lis vorbește despre copilaria trista pe care a avut-o și despre perioada in care…

- "Pentru mine, respectarea legii este obligatorie, a spus Daniel Florea, primarul sectorului 5. "Ceea ce s-a intamplat astazi, la București, este o infrangere pentru legea din Romania și principiile fundamentale ale statului de drept. Primarul capitalei, colega mea Gabi Firea, avea toate aprobarile…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca misiunea guvernantilor este sa contribuie in mod concret la dezvoltarea Romaniei, sa asigure servicii publice mai bune si prosperitate fiecarui roman.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu vrea sa comenteze afirmatiile premierului Tudose referitoare la organizarea unui targ de sarbatori in Piata Victoriei, preferand sa isi canalizeze “gandul si energia” catre cinstirea eroilor si identitatea nationala, in contextul zilei de 1 Decembrie.…

- Luni, 4 decembrie, Grigore Leșe prezinta, la Sala Studio a Teatrului Național “I.L.Caragiale” din București, începând cu ora 19, Concertul Extraordinar de Sarbatori, “Așteptând Craciunul”. Maestrul Grigore Leșe împreuna cu Cete de…

- Premierul Mihai Tudose are un mesaj neașteptat pentru cei care protesteaza impotriva Guvernului. Tudose susține ca sunt și proteste indreptațite, cu oameni care au motiv sa protesteze, dar și proteste care sunt provocate și manipulate de factori politici.”Unele dintre manifestari sunt normale…

- "A fost cel mai bun an de departe, dar si cel mai greu, cu momente emotionale dificile. Au fost insa si momente frumoase, atunci cand am reusit sa ajung pe locul 1. A fost un an frumos si sper sa am altii si mai frumosi", a spus Halep. Simona Halep a precizat ca deocamdata se antreneaza in Romania,…

- Tudor Chirila, mesaj emoționant la 18 ani de la dispariția marelui gazetar sportiv Ioan Chirila. Pe blogul sau , artistul de la ”Vama” a scris un text cu amintiri despre nea Vanea: ”Acum 18 ani tata murea intr-o dimineața de noiembrie. Intre timp ziua asta a pierdut din durere și a ramas un prilej de…

- Premierul Mihai Tudose a transmis contestatarilor un mesaj dur la inceputul sedintei de Guvern. Prim-ministrul sustine ca vestea cresterii economice fabuloase inregistrate de Romania atat in trimestrul III, cat si pe intregul an este una proasta pentru cei care isi doreau ca masurile Guvernului sa…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca este dreptul civic al celor care doresc sa participe la protestele organizate impotriva guvernului.Intrebat la iesirea de la congresul TSD de la Romexpo cum comenteaza faptul ca duminica au loc noi proteste, Mihai Tudose a spus: "E dreptul lor civic".…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului, informeaza AGERPRES . “Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures, precizand ca aceasta institutie are tot sprijinul din partea Guvernului."Aniversarea celor 25 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean Maramures nu…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 25 de ani de la inființarea Consiliului Județean Maramureș, precizand ca aceasta instituție are tot sprijinul din partea Guvernului. "Aniversarea celor 25 de ani de la înființarea Consiliului Județean…

- Societatea de Cruce Roșie Romana- Filiala Covasna a anunțat lansarea a doua acțiuni – una de strangere de jucarii și una de strangere de alimente și fonduri, in vederea pregatirii unor pachete care vor fi daruite, in preajma Craciunului, persoanelor și familiilor dezavantajate social, din județ. „Avem…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, 8 noiembrie, la inceputul sedintei de Guvern ca, initial, sindicatele si patronatele au fost de acord cu modificarile fiscale, dar apoi au reactionat la externalizarea profitului si ca “s-au inflamat niste multinationale”. Premierul a acuzat Automobile Dacia,…

- Mihaela Radulescu este activa in mediul virtual, așa ca, uneori, ea le lanseaza cate o provocare admiratorilor. Așa s-a intamplat și de aceasta data. Mihaela Radulescu l-a parasit pe Felix Baumgartner chiar la aniversarea a trei ani de relatie "Se tot spune ca a darui un zambet e gratis…

- Premierul Mihai Tudose a fost sambata in Valea Jiului, pentru a discuta cu sindicalistii si cu conducerea Complexului Energetic Hunedoara pe tema mineritului. Primul ministru a vorbit despre faptul ca mineritul are nevoie de investiții &i...

- Mihai Tudose și Liviu Dragnea au intrat impreuna la ședința CExN a PSD. Cei doi lideri au venit impreuna, cu aceeași mașina. In plus, și-au schimbat discursul. Intrebat cum vede guvernarea dupa ziua de astazi, Liviu Dragnea a raspuns: ”Am vazut ca e 6,1% creștere economica. Poate…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achiziția centralizata a 2.200 de ambulanțe reprezinta și un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa-și desfașoare activitatea cu echipamente…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achizitia centralizata a 2.200 de ambulante reprezinta si un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa si desfasoare activitatea cu echipamente invechite,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca decizia Guvernului de a aproba cadrul legal pentru achiziția centralizata a 2.200 de ambulanțe reprezinta și un mesaj pentru sindicatele din domeniu, el aratand ca acestea au dreptate cand afirma ca nu pot sa-și desfașoare activitatea cu echipamente…

- Florentin petre a anuntat ca s-a vindecat de virusul hepatitei C dupa 18 ani: "Acest mesaj are doua conotații, doua direcții: - vreau sa mulțumesc public, din adancul inimii, binefacatorilor mei Gigi Becali și Anamaria Reghecampf-Prodan, atat eu cat și familia mea și sa le spun ca nu…