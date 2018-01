Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose va merge, luni, intr-o vizita la Ministerul Transporturilor, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Conform surselor citate, de la ora 14,00, ar urma sa aiba loc si o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor. Totodata, luni dimineata,…

- Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice pentru Mediafax.

- Sedinta cu o miza importanta pentru formatiunea social-democrata ar urma sa aiba loc luni. Dupa ce mai multe voci cunoscute din PSD au sustinut, pe finalul acestei saptamani, necesitatea convocarii cat mai repede a unui Comitet Executiv, pentru a se transa situatia tensionata aparuta pe fondul contrelor…

- Tudose: Carmen Dan a recunoscut ca Ionita i-a transmis ca nu vrea sa fie fie sef IGPR Premierul Mihai Tudose i-a raspuns, joi seara, pe Facebook, ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca aceasta a ”recunoscut” ca miercuri dimineata chestorul Catalin Ionita i-a transmis ca nu vrea sa fie sef al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- Carmen Dan nu demisioneaza din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut de Carmen Dan, intr-o conferința de presa susținuta joi seara, la sediul MAI. „Guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt numiți in forurile statutare și tot acolo se decide retragerea lor din Guvern”, a spus Carmen…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de control la Compania de autostrazi (CNAIR), potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. CNAIR e condusa de Stefan Ionita, iar Adrian Mladinoiu face parte din conducere. Ambii sunt considerati apropiatii lui Liviu Dragnea. ...

- Premierul Mihai Tudose i-a cerut indirect demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza ca l-a mințit. Tudose susține ca nu mai poate lucra cu actualul ministru. Tensiunea nu a ajuns inca la punctul culminant, pentru ca demisia ministrului Carmen Dan se poate amana cel puțin trei saptamani.Vezi…

- Premierul Mihai Tudose a avut o intalnire cu Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Felix Stroe in timp ce ședința de Guvern a intarziat. Carmen Dan nu a fost la intalnirea ”de taina”. Potrivit informațiilor Antena 3, ea ar fi vrut sa-și dea demisia, dar nu ar fi fost lasata de Liviu Dragnea. …

- Dan Petrescu și Dan Nistor au susținut o conferința de presa dupa ce mijlocașul a acordat un interviu pentru Actual de Cluj in care il critica pe antrenor pentru faptul ca nu vorbește cu el și nu-i da mai multe șanse. Cei doi au susținut ca nu exista niciun conflict, iar Nistor l-a scos vinovat pe jurnalist.…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- "Nu pot sa fac performanta la Guvern daca mi se da un Trabant", i-a spus Mihai Tudose lui Liviu Dragnea in timpul sedintei Comitetului Executiv PSD de azi, potrivit unor surse din PSD. Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti.…

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- Tudose: Impreuna cu Parlamentul vom aplica bugetul, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara Premierul Mihai Tudose a declarat vineri, ca va aplica bugetul pe anul 2018 impreuna cu Parlamentul si ca rezultatele nu vor intarzia sa apara, multumindu-le colegilor care au depus amendamente la proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a precizat, joi, la Parlament, ca a formulat un punct de vedere personal cand s-a referit la faptul ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul…

- Este sfarsit de an si este luna bilantului. Anul 2017 se pregateste sa se incheie, cu bune si cu rele, a trecut... La bilant este si AJF Buzau care prezinta astazi realizarile dar si proiectele ce vor continua in 2018.

- “Nu cred ca vom reusi sa intram maine cu ea in sedinta de Guvern, dar in sedinta de Guvern urmatoare va intra cu certitudine”, a declarat Misa, intrebat despsre scutirea de impozitul pe venit pentru angajatii din IT.Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie…

- Are loc o conferința de presa organizata de Grupul de inițiativa civica privind inițierea referendumul legislativ de anulare a sistemului electoral mixt cu tema „Cu privire la organizarea adunarii de constituire a Grupului de inițiativa".

- Odata cu venirea pauzei de iarna in fotbalul ligii a patra, clubul de fotbal, Sticla Arieșul Turda, a organizat o conferința de presa in care s-a vorbit despre parcursul echipei din aceasta toamna, precum și despre planurile pentru primavara. Read More...

- Urmarește LIVE pe NOI.md, conferința de presa organizata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale cu tema „Deconspirarea și reținerea unui grup criminal organizat, specializat in traficul internațional de droguri”.

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- Argentinianul Lionel Messi, starul lui FC Barcelona, și marele sau rival din campionatul Spaniei, portughezul Cristiano Ronaldo, vedeta lui Real Madrid, ar putea deveni coechipieri din sezonul viitor, la echipa franceza Paris Saint-Germain, anunța presa iberica.Dupa ce au platit 222 milioane…

- Motiunea de cenzura depusa de PNL este citita, la aceasta ora, in plenul reunit al Parlamentului, fiind prezenti 287 de senatori si deputati. UPDATE 1: Parlamentarii PSD au parasit sala. Sedinta este condusa de vicepresedintele Senatului Niculae Badalau. Premierul Mihai Tudose si majoritatea membrilor…

- Prefectul Eduard-Andrei Popica da asigurari ca factorii decizionali locali sunt gata sa intervina pentru gestionarea situațiilor de urgența care pot aparea iarna. Ieri, la conferința de presa organizata de Instituția Prefectului, au participat șefii tuturor structurilor teritoriale din Ministerul Afacerilor…

- Ninel Cercel, secretar de stat in MT, a fost retinut vineri de procurorii anticoruptie pentru ca l-a santajat pe directorul CZM Brasov sa-si dea demisia promitandu-i in schimb ca nu va fi tras la raspundere pentru incendiul care a avut loc la trenul cu azotat care s-a rasturnat la Comarnic. Premierul…

- Premierul Mihai Tudose l-a demis pe Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, care vineri a fost reținut de DNA, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Procurorii DNA au dispus vineri reținerea lui Ninel Cercel cu privire la savârșirea infracțiunii…

- Are loc conferința de presa organizata de reprezentanții PSRM cu tema „Contestarea numirii Silviei Radu in funcție, dar și despre mersul campaniei pentru referendum". UNIMEDIA transmite live evenimentul.

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose a…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- „Pentru Consiliul Județean Sibiu, construirea noului spital județean este mult prea importanta pentru a o trata ca pe un subiect de polemica politica. Sibienii au nevoie de spital, nu de polemici și promisiuni. De aceea, am insistat sa nu se creeze o concurența intre autoritați cu proiecte paralele,…

- Sunt tensiuni mari în interiorul PSD, iar miza este uriașa. Surse politice spun ca premierul Mihai Tudose si președintele PSD, Liviu Dragnea, au ajuns din nou la cutite. Dupa scandalul iscat de modificarile Codului fiscal, premierul nu a mai vrut sa-si asume ordonanta si ar fi…

- Inca o sedinta extraordinara de Guvern a fost amanata. Premierul Mihai Tudose a dat de ințeles ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat nu ar intra in dezbatere nici in ședința de miercuri. Primarii sustin ca noile masuri fiscale reduc veniturile la bugetele locale, si implicit…

- (update 14:05) „Trebuie sa recunoaștem ca Silvia Radu este candidatura PD-ului, a lui Plahotniuc, era clar inca de la alegerile prezidențiale. Acțiunile de astazi, nu inseamna altceva decat uzurparea puterii", a declarat președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. (14:04) Dupa numirea Silviei Radu…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca, in ședința de Guvern de miercuri, "exista posibilitatea" sa nu fie discutate modificarile la Codul fiscal. "Exista posibilitatea sa nu discutam miercuri in sedinta despre Codul Fiscal", a declarat, la iesire, premierul. Intrebat daca…

- Guvernul Romaniei urmeaza sa se reuneasca, luni, intr-o sedinta extraordinara pentru adoptarea noilor prevederi fiscale. Presedintele Klaus Iohannis, sindicatele si patronatele contesta masurile anuntate de Executiv. UPDATE: Premierul Mihai Tudose anunța ca ședința de guvern va avea loc miercuri Prezent…

- Guvernul ar putea amana și luni ședința extraordinara in cadrul careia ar fi urmat sa aprobe o serie de masuri fiscal-bugetare, au precizat surse guvernamentale. Inițial, aceasta ședința a fost programata vineri, dar a fost amânata pentru luni. AGERPRES/ (AS…

- Ședința extraordinara de guvern de vineri, in cadrul careia urmau sa fie aprobate o serie de masuri fiscal-bugetare, a fost amanata pentru luni, intrucat nu au venit toate avizele de la instituții și ministere, potrivit unor surse guvernamentale. AGERPRES/(AS — autor: Daniel Florea, editor:…

- Premierul Mihai Tudose a convocat pentru vineri o sedinta extraordinara de Guvern, in care va lua in discutie modificarea Codului fiscal, prin transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, micsorarea impozitului pe venit, reducerea contributiei virate la Pilonul II de pensii si introducerea…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader ii raspunde lui Klaus Iohannis printr-o conferința de presa susținuta vineri la sediul instituției! Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, daca are incredere ca ministrul Justitiei va face ceea ce trebuie dupa votul de trei la trei pe raportul Inspectiei…

- PS Ignatie Mureșeanul, noul episcop al Hușilor, a stat pentru prima data fața in fața cu presa vasluiana. Ieri, in sala de ședințe a Protoieriei Vaslui, PS Ignatie Mureșeanul, noul episcop al Hușilor, s-a intalnit cu reprezentanții mass-media din județ. Inca de la inceput, ierarhul a subliniat ca nu…

- In premiera pentru județul Bacau, Instituția Prefectului a organizat o conferința de presa la care au participat reprezentanții tuturor inspectoratelor și serviciilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Maricica Luminița Coșa, prefectul județului, și Valentin Ivancea, subprefect, au marcat,…

- Raul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru situl de interes comunitar raul putna si ariile naturale protejate invecinate: Rapa Rosie – Dealu Morii, Rezervatia Algheanu si Paraul Bozu este un nou proiect implementat de ACDB, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin…

- "La ministerul de Transporturi se continua ceea ce s-a facut pana astazi. Se marește ritmul, se va lucra 30 de zile pe luna, cat e nevoie, in fiecare zi, astfel incat sa dam vești bune romanilor sa vada cu ochii lor, ca ceea ce este in programul de guvernare se intampla, " a spus Felix Stroe.…

- Moment amoros inaintea unei partide de box feminin. Suedeza Mikaela Lauren a sarutat-o pe norvegianca Cecilia Braekhus la conferinta de presa.Ultima era cat pe ce sa o ia la palme pe adversara dupa gestul acesteia, insa totul s-a terminat cu hohote de ras.