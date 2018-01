Stiri pe aceeasi tema

- – la sedinta a fost prezent si col. ing. Daniel Marian Dragne, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) Astazi, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau si-au prezentat activitatea pe care au desfasurat-o in cursul anului 2017. Evenimentul…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, propune Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta infiintarea puncte de interventie ale pompierilor la iesirile din Buzau spre Braila si Focsani. Principalul motiv ar fi acela ca pompierii ar putea ajunge mai usor la interventii, fara a mai traversa…

- Noile prevederi ale legii privind apararea împotriva incendiilor au intrat în vigoare, iar spațiile publice din categoria comerț, cultura și turism care nu dețin autorizație de securitate de incendiu sunt obligate sa anunțe acest lucru. În locuri vizibile, trebuie afișat un panou cu…

- Vestea a fost data astazi de adjunctul sefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilantul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa si spuma, autoscari mecanice dar si alte utilaje care vor…

- Ninsoarea s-a oprit, insa nameții formati pe drumurile locale si nationale au dat batai de cap mai multor șoferi care au ramas blocați. Pe parcursul nopții, peste 400 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au intervenit pe trasee.

- Colonelul Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general al IGSU, a venit, joi, la Targu-Jiu, pentru a participa la prezentarea bilanțului ISU Gorj. Evenimentul s-a desfașurat la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Targu-Jiu. Printre altele, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situatii…

- În noapte de joi spre vineri,, la ora 20:42, în Capitala, a ars un cunoscut restaurant, care este situat pe strada Kiev 5/3 din sectorul Râșcani. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a anunțat printr-un comunicat de presa ca imediat, la fața locului, au…

- Etajele inferioare ale hotelului Național din capitala, cuprinse de fum. Potrivit ofițerului de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, au ars 10 metri patrați in subsolul cladirii, insa focul a fost localizat și lichidat in 15 minute, fara pericol de a se extinde.

- Un incendiu a izbucnit in interiorul Hotelului Național. Potrivit imaginilor surprinse de reproterii Deschide.MD, din sediul cladirii parasita ies dire de fum negru. Pompierii au ajuns acum la fața locului. Ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Diana Țuțu, a precizat…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, precizari privind hidranții de incendiu. MDRAPFE a lansat in consultare publica proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare. Obiectul acestui proiect il constituie propunerea unor masuri pentru…

- La nivelul județului Bihor, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Crisana” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. „Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012. De asemenea RISC a mai lansat campanii de educații…

- In anul 2018 vor intra in sistem peste 7.000 de oameni: 1.800 din sursa externa in luna mai, 700 ofițeri Academia de Poliție promoția iunie 2018, 2.438 agenți/subofițeri școli promoția iulie 2018, 2.880 agenți/subofițeri școli promoția noiembrie 2018. Urmariți paginile de internet și de Facebook ale…

- Aceasta s-a in zona refugiul Salvamont Argeș – intrarea in tunel. Au intervenit salvamontistii din Sibiu si Arges si un elicopter SMURD pentru extragerea persoanelor accidentate . Salvamontistii au avut pregatite si targile de transport pe zapada in situatia in care recuperarea si evacuarea…

- La sfarșitul celei de-a douazecea zile de la izbucnirea incendiului la sonda de gaz de la Moftinu Mare, intervenția pentru captarea in siguranța a gazului și inchiderea sondei a fost finalizata. Aceasta misiune de amploare, desfașurata sub comanda integrata a inspectorului general al Inspectoratului…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38. In urma impactului, soferul masinii "VW Golf" a ramas blocat intre fiarele vehiculului. fiind necesara descarcerarea…

- CHIȘINAU, 22 dec — Sputnik. În dimineața zilei de vineri, la ora 8:47, un barbat de 29 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier, care s-a produs pe strada Tighina 19 din Capitala, informeaza Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. A fost nevoie…

- Potrivit reprezentanților ISU Crișana Bihor, la locul incidentului s-au deplasat cu operativitate doua echipaje de stingere si un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secției de Pompieri Beiuș, precum si un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean. „Pompierii militari au…

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…

- Luni, 18 decembrie a.c., incepand cu ora 11.00, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența organizeaza conferința de presa aferenta Proiectului “Multi risc – modul I”, eveniment la care vor participa comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, șeful Departamentului pentru Situații…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat joi la uzina de asamblare din Ghimbav. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, in frunte cu generalul – maior Mihail Harabagiu,…

- Romania a pregatit un nou elicopter SMURD care va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania, eveniment la care a participat și o delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații…

- Potrivit ultimelor informații operative ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in ultimele 24 de ore, in republica, echipele de salvatori și pompieri au intervenit pentru ajutor șoferilor, care se aflau in dificultate pe drumurile naționale.

- Conform informațiilor operative oferite Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI de catre colegii romani accidentul rutier cu implicarea cetațenilor moldoveni a avut loc in aceasta dimineața la ora 6.20 min. in apropiere de județul Harghita, Romania.

- Vineri, 8 decembrie a.c., inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, colonelul Flaviu Chiscop, a inmanat in semn de apreciere Emblema de merit ”Partener pentru ordine și siguranța publica” clasa a III-a domnului Mihaieș Grigore – primarul comunei…

- 13 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au devenit paramedici cu acte in regula, noteaza NOI.md. Aceștia au susținut un exament de calificare la Cimișlia, salvatorii și pompierii fiind instruiți de formatori IGSU pentru a interveni la acordarea primului ajutor calificat…

- Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul MAI s-a stabilit creșterea cifrei de școlarizare la instituțiile de invațamant postliceale. In acest context, in perioada 13 – 21 ianuarie 2018, va avea loc un examen de admitere, conform graficelor/calendarelor publicate de fiecare dintre unitațile…

- La initiativa Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in prima miercuri a fiecarei luni, continua verificarea mecanismului de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor dezastre sau conflicte armate si verificarea capacitatii de reactie a autoritatilor privind actionarea…

- Un miner a ramas prins, in aceasta dimineața, sub un utilaj, la 300 de metri sub pamant, in mina Livezeni din județul Hunedoara. Echipele de salvatori au fost imobilizate imediat, un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Hunedoara deplasandu-se gura minei pentru a asista victima, dupa recuperarea…

- Doua persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN1, intre localitatile Timisu de Sus si Predeal, una dintre victime fiind transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,…

- Astfel, au fost avansați: in gradul de maior, capitan Marius Vlad, comandant al Detașamentului de Pompieri Arad; in gradul de maior, capitan Ciupuliga Dorel, comandant al Detașamentului de Pompieri Ineu; in gradul de plutonier adjutant șef, plutonier adjutant Gyorgy Dionisio; in gradul de plutonier…

- A alergat sute de kilometri in condiții extrem de grele pentru a susține cauza copiilor cu autism. A strabatut cele mai mari deșerturi din lume, purtand steagul Romaniei și simbolurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Este hotarat, perseverent și foarte muncitor. Este…

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului. UPDATE 18.30: 17 persoane au fost…

- La fața locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri pentru a localiza incendiul. Informația a fost confirmata pentru DESCHIDE.MD de catre ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Liliana Pușcașu. Potrivit sursei citate, ard bunurile materiale din interiorul…

- Faptul ca nu se prea mai gasesc politisti trasi printr-un inel, cu inaltime de peste 1,80 m, care sa poata fi folosiți in filmele turnate la Hollywood, a determinat autoritatile centrale sa ia masuri. Dar nu doar asta! Carmen Dan, ministrul Afacerilor si Internelor, nota pe o retea de socializare:…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în seara zilei de luni, 20 noiembrie, o ședința de urgenta la Guvern în urma accidentului produs la o mina de piatra din satul Pașcani, raionul Criuleni. Potrivit primelor informații, trei persoane au intrat în tura de lucru în mina care…

- Potrivit anchetatorilor, preliminar se cunoaște ca copilul ar fi fost împușcat din imprudența în umarul stâng de catre un minor de 14 ani cu o arma de vânatoare, deținuta legal de tatalui acestuia, scrie medianews.md La moment, polițiștii investigheaza circumstanțele…

- In ultimii 5 ani, in Romania, s-au produs, in medie, 6.200 de incendii la locuinte in urma carora circa 350 de persoane au fost ranite, iar alte 190 si-au pierdut viata, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Dupa aproximativ o saptamana de la producerea incendiului violent care a urmat unui accident rutier soldat cu moartea unei tinere si ranirea grava a alteia, dar si cu avarierea mai multor autoturisme, s-au aflat primele concluzii ale anchetei interne de la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), miercuri, s-a inregistrat o explozie la o butelie intr-un apartament, dintr-un bloc de patru etaje din localitatea Moinesti, judetul Bacau. Deflagratia s-a produs la parter si a fost urmata de incendiu, potrivit…

- Nu doar elevii din primul an de la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina au depus, la sfarșitul saptamanii trecute, juramantul, un astfel de eveniment derulandu-se și la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” din Boldesti-Scaeni. Potrivit unui comunicat…

- Peste 200 de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost ridicați pe alarma in aceasta dimineața. Angajații IGSU din cadrul Detașamentelor Cautare Salvare Nr. 1 și Nr.

- La initiativa Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in prima miercuri a fiecarei luni, continua verificarea mecanismului de instiintare a autoritatilor privind iminenta producerii unor dezastre sau conflicte armate si verificarea capacitatii de reactie a autoritatilor privind actionarea…

