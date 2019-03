Premierul Medvedev într-un ziar luxemburghez: Rachetele noastre sunt de mare precizie. Grădinile voastre nu sunt în pericol Medvedev a raspuns in acest fel la observatia ziaristului luxemburghez ca noile rachete rusesti ar putea lovi tara sa, desi aceasta nu dispune de arsenal nuclear, dar este inconjurata de mai multe baze NATO.



'Rachetele noastre hipersonice sunt de inalta precizie si sigure, drept urmare gradinile voastre nu sunt in pericol. Vorbind insa serios, noi nu amenintam pe nimeni si cu atat mai mult nu intentionam sa atacam pe nimeni si nu avem de gand sa luptam cu nimeni. Orice fel de tentativa de santaj nuclear, din punctul nostru de vedere, duce la o crestere a tensiunilor internationale',… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

