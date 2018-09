Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, ar putea convoca alegeri legislative anticipate in contextul crizei Brexit, afirma surse guvernamentale, desi zvonurile au fost infirmate oficial de Downing Street, iar Partidul Laburist (de opozitie) ar putea cere un nou referendum privind apartenenta la UE,…

- Opozitia laburista din Marea Britanie doreste alegeri nationale daca prim-ministrul Theresa May nu poate obtine sprijinul parlamentului pentru acordul sau asupra Brexit, a declarat duminica purtatorul de cuvant al partidului, informeaza Reuters. Conducerea laburista nu sprijina ideea desfasurarii unui…

- Guvernul conservator condus de Theresa May va incerca in cursul acestei saptamani sa relanseze negocierile legate de Brexit cu Bruxellesul si sa-i tempereze pe euroscepticii de la Londra, foarte nemultumiti de strategia aleasa pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, comenteaza AFP.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a cerut criticilor din Partidul Conservator sa sustina planurile sale in negocierile privind iesirea din Uniunea Europeana, avertizand ca altfel exista riscul de a nu se mai produce "niciun Brexit".

- Raab a declarat ca va discuta joi cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier si va merge Bruxelles saptamana viitoare, potrivit news.ro. Raab face parte din tabara pro-Brexit si a fost numit luni in post dupa ce fostul ministru, David Davis, si-a dat demisia, nefiind de acord…

- Guvernul conservator al Marii Britanii, condus de Theresa May, este cufundat in criza dupa demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, slabind pozitia premierului britanic in negocierile asupra iesirii din UE. "Criza": acest cuvant s-a aflat luni pe prima pagina a celor mai multe publicatii britanice,…

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.