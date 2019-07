Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de Externe, Ramona Manescu a declarat, joi seara, ca isi doreste o clarificare astfel incat partenerii americani de la Exxon sa fie convinsi ca Romania este pregatita sa lucreze impreuna pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. "Dorinta noastra este ca un partener asa cum este Exxon…

Constantin Budescu (30 de ani) nu va mai pleca de la Al Shabab. Mijlocasul a plecat din Romania joi, in Germania, acolo unde echipa sa desfasoara un cantonament. Anuntul a fost facut chiar de mijlocas. "Sunt foarte bine. Acum plec in cantonament in Germania", a declarat Budescu pentru Telekom Sport,…

Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pentru victoria partidului sau la alegerile parlamentare si a oferit ajutorul SUA pentru a promova reforme in Ucraina, a informat biroul lui Zelenski, conform Reuters, potrivit news.ro.

Atacantul Athanasios Papazoglou a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a fost nevoit sa plece de la Dinamo pentru ca a avut probleme cu unele persoane din club, care au pus in dreptul lui esecurile echipei, potrivit news.ro.

Clubul Parma Calcio l-a transferat pe fundasul dreapta Reinaldo Radu de la Villarreal, a anuntat jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, potrivit news.ro.

Consilierii locali din Craiova au votat, joi, pentru retragerea titlului de cetatean de onoare caricaturistului Stefan Popa Popa's. Decizia a fost luata dupa ce caricaturistul a spus intr-o emisiune televizata ca „Timisoara s-a umplut de toate ciurucurile din Oltenia", anunța MEDIAFAX.Consilierii…

Bruxellesul se gandeste sa-i propuna lui Boris Johnson, favoritul la succesiunea Theresei May in postul de premier britanic, sa amane data unui Brexit fara acord ("no deal") dupa 31 octombrie, dezvaluie The Guardian, scrie Reuters."Este vorba despre o amanare tehnica, menita sa evite ca Boris…