- UPDATE, 20.03.2019 Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat ca i-a scris presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amanarea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana pana la 30 iunie, transmit agentiile internationale de presa. ‘I-am scris in aceasta dimineata presedintelui…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Guvernul de la Londra considera ca limbajul folosit de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, nu ajuta la gasirea de solutii pentru iesirea din impasul in care se afla dosarul Brexitului, a declarat purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, dupa ce Tusk a apreciat ca sustinatorii…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului 'intra in impas' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluata…

- Partidul Democratic Unionist (DUP) din Irlanda de Nord, care sustine in parlamentul de la Londra guvernul premierului britanic Theresa May, a afirmat vineri ca doreste sa ajunga la un consens privind un acord functionabil pentru Uniunea Europeana si Regatul Unit si considera ca exista cai de a evita…