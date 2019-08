Stiri pe aceeasi tema

- Raul Patrașcu, membru PNL, anunța la sfarșitul lunii trecute ca a facut o sesizare la Comisia Europeana, dupa ce operatorul 112 nu a putut-o localiza pe Alexandra, minora ucisa cu sange rece de Gheorghe Dinca. Fostul consilier de stat anunța pe Facebook ca a primit un raspuns oficial de la Comisia…

- Guvernul german se așteapta ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord privind viitoarele relații, a relatat joi presa germana, care a citat un document al Ministerului german de Finanțe, informeaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Publicația Handelsblatt…

- "Astazi, 10 august, incepem campania de strangere de semnaturi pentru susținerea candidaturii președintelui Klaus Iohannis. Zeci de mii de membri ai Partidului Național Liberal și de susținatori ai partidului se vor implica in aceasta campanie pe care o dorim ca o ampla consultare publica cu cetațenii…

- Presedintele Romaniei surprinde din nou in arena politica. Klaus Iohannis a luat decizia de a nu se mai inscrie in cursa pentru un nou mandat la Cotroceni, motivand ca “Doar asa PSD are o sansa teoretica sa dea un presedinte”. Iohannis a decis sa dea pesedistilor o a cincea sansa consecutiva de afirmare:…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut miercuri mai multe convorbiri telefonice cu liderii politici de la Chisinau. Seful de la Cotroceni a discutat cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, cu vicepremierul Andrei Nastase si cu presedintele Igor Dodon.

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca miercuri a avut o convorbire telefonica cu presedintele Klaus Iohannis, care a invitat-o sa faca o vizita oficiala la Bucuresti in 2 iulie, conform News.ro.Citește și: Surpriza TOTALA pe piața pensiilor private - Ce s-a intamplat in luna…