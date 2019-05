Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca România a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „În numele Ungariei, mulțumesc României pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban, potrivit Mediafax.Orban…

- "La invitatia UDMR, premierul Ungariei, Viktor Orbán, presedintele FIDESZ soseste într-un turneu de doua zile în Transilvania. În 8 mai va avea o întâlnire cu liderii Uniunii, cu reprezentantii UDMR în administratiile publice locale, cu reprezentanti…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va vizita, timp de trei zile, mai multe localitati din Transilvania, in perioada 8-10 mai, la invitatia UDMR. "La invitatia UDMR, premierul Ungariei, Viktor Orban, presedintele FIDESZ soseste intr-un turneu de doua zile in Transilvania. In 8 mai va avea…

- Dupa ce a laudat guvernul maghiar pentru ca ajuta cluburile de fotbal din Romania, Sepsi Sfantu Gheorghe și Csikszereda, Gica Hagi s-a intalnit acum și cu Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. „Am fost invitat de Orban, prim-ministrul Ungariei. Mi-a spus ca va investi in sase discipline la nivelul…

- Maas vrea ca unor state membre UE ca Romania, Ungaria si Polonia care incalca principii fundamentale UE sa li se taie finantarile europene si sa li se mpuna sanctiuni; taierea fondurilor ”este singura limba inteleasa acolo”Romania - care detine presedintia semestriala a Uniunii - Ungaria si…

- Manfred Weber, liderul grupului popularilor europeni din PE, a declarat, la București, ca miercuri se va lua o decizie privind excluderea din PPE a partidului maghiar Fidesz, pana atunci fiind in desfasurare negocieri cu toate partidele din PPE. „In ceea ce privește Fidesz, ultimele zile nu…

- Cu ajutorul lui Emeric Ienei, guvernul Ungariei vrea sa preia o echipa din judetul Bihor, unde sa investeasca intr-o noua academie. Executivul de la Budapesta a investit deja 6 milioane de euro in fotbalul romanesc in academiile de fotbal de la Sf Gheorghe si de la Miercurea Ciuc. "Da, ma…

- Cotidianul francez Le Monde scrie, intr-un editorial, care este avantajul Laurei Codruța Kovesi in lupta pentru a obține postul de procuror-șef al primului Parchet European din istoria Uniunii Europene (UE). Sub titlul “Alegerea unui procuror roman pentru a conduce Parchetul European ar fi un simbol…