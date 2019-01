Stiri pe aceeasi tema

- Premierul macedonean Zoran Zaev a laudat sambata ''curajul'' deputatilor greci si macedoneni care au aprobat acordul privind schimbarea denumirii tarii sale, la o zi dupa votul in parlamentul de la Atena, relateaza AFP. ''Stim foarte bine ca nu este usor. Dar era…

- Parlamentul Greciei a ratificat, vineri, acordul care prevede solutionarea disputei privind numele statului - informeaza publicatia Kathimerini. Acordul, care va pune capat unei dispute care dureaza de trei decenii, a fost aprobat de Parlamentul de la Atena cu 153 de voturi pentru si 146 impotriva.…

- Deputatii greci au amanat pentru vineri votul lor istoric asupra noului nume al Macedoniei, prevazut initial sa aiba loc in cursul noptii in parlament, fata de care mai multe sute de partizani ai "nu" si-au manifestat hotararea de "a lupta pana la capat", relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Zeci de mii de manifestanți la Atena, impotriva acordului privind denumirea Macedoniei. Acordul a fost semnat intre Atena și Skopje in iunie anul trecut și ar urma sa incheie disputa de 30 de ani dintre cele doua țari, prin redenumirea Macedoniei in Republica Macedonia de Nord.

- Parlamentul a aprobat, vineri seara, un proiect care prevede schimbarea numelui tarii in „Republica Macedonia de Nord”, un vot care deschide calea solutionarii litigiului cu Grecia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. „Parlamentul Republicii Mecedonia a acceptat prin vot amendamentele constitutionale…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras l-a felicitat vineri pe omologul sau macedonean, Zoran Zaev, dupa votul istoric al deputatilor la Skopje pentru redenumirea tarii lor in "Republica Macedonia de Nord", au anuntat serviciile premierului grec. "Prim-ministrul l-a felicitat pe dl Zaev pentru incheierea…

- Parlamentul macedonean incepe miercuri dezbaterea finala cu privire la amendamentele constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in 'Republica Macedonia de Nord', in urma acordului semnat de Skopje si Atena in vara anului trecut, ceea ce va deschide calea catre aderarea la NATO si lansarea negocierilor…

- John Sullivan a acuzat, marti, Rusia ca se amesteca in politica Balcanilor, la fel cum a facut-o si in cazul SUA, dupa acordul semnat intre Grecia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei. ”Nu este niciun secret ca Rusia se opune Acordului Prespa si nimeni nu se indoieste de faptul ca va face tot…