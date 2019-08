Premierul lituanian anunţă că suferă de cancer, dar va rămâne în funcţie "Diagnosticul a fost confirmat, este un limfom intr-un stadiu precoce", a spus Skvernelis in fata jurnalistilor, la Vilnius.



El a dezvaluit ca a fost supus unei prime sesiuni de chimioterapie marti, precizand ca tratamentul va continua in septembrie si in octombrie.



"Doctorii spera la o remisie completa (a bolii) si eu sper la fel", a adaugat premierul lituanian, in varsta de 49 de ani.



Boala lui a fost detectata in timpul unui examen medical de rutina dupa alegerile prezidentiale din mai, in timpul carora era candidat. Diagnosticul a fost confirmat in timpul unei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

