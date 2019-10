Prim-ministrul libanez, Saad Hariri, a intrat in atentia presei dupa ce s-a aflat ca i-a oferit cadouri de aproape 16 milioane de dolari lui Candice Van Der Merwe, un fotomodel sud-african cu 23 de ani mai tanara decat el si cu care politicianul ar fi avut o relatie amoroasa in perioada in care era casatorit, relateaza ziarul spaniol ABC. Saad Hariri s-a casatorit in 1998 cu Lara al Azem, mama celor trei copii ai sai: Houssam, in varsta de 20 de ani, Loulwa, in varsta de 18 ani, si Abdelaziz, in varsta de 14 ani. Saad Hariri ar fi cunoscut-o pe fotomodelul sud-african in 2013, cand devenise liderul…