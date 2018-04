Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, tulburari din spectrul autismului, sindromul Down si pacienti cu boli rare, ca Guvernul a gasit rezolvare pentru o parte din dificultatile semnalate.Potrivit…

- Guvernul anunța masuri pentru persoanele cu dizabilitați: Biletului unic de transport, cardul de dizabilitate și vouchere pentru achiziționarea de echipamente speciale sunt cateva dintre proiectele pe care Ministerul Muncii urmeaza sa se implementeze in perioada urmatoare, potrivit Executivului. Anunțul…

- Premierul Viorica Dancila si mai multi ministri au discutat astazi cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu dizabilitati, tulburari din spectrul autismului, sindromul Down si pacienti cu boli rare despre masurile luate de Guvern ca raspuns la solicitarile formulate de acestia.

- Guvernul a aprobat, miercuri, doua programe nationale in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi au fost adoptate unele masuri in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale. Sunt propuneri venite de la Ministerul…

- Calin Dora i-a lansat invitația premierului de a veni la Timișoara, invitație acceptata de Viorica Dancila. „Județul Timiș este extrem de important pentru Guvern și de aceea l-am asigurat pe domnul președinte Calin Dobra de tot sprijinul meu și al echipei guvernamentale in ceea ce…

- Guvernul marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului Guvernul marcheaza, si în acest an, Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. Astazi, începând ora 20:00, Palatul Victoria este luminat în albastru, în semn de solidaritate…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Guvernul va adopta, miercuri, un act normativ pentru acordarea terenului pe care se va construi Spitalul Metropolitan din Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. “Un pas important este si pentru Spitalul Metropolitan din Bucuresti. Astazi vom adopta printr-un…

- „Am promis ca Declarația 600 va disparea. Am cerut o noua reglementare sa vina in sprijinul contribuabilului prin simplificare și justificare raționala a procedurilor. Vom adopta ordonanța prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS și CASS. In primul rand, persoanele…

- Veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special in ce priveste plata CAS si CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente. Daca persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este si salariata, nu va plati contributiile pe veniturile…

- Guvernul va adopta joi OUG referitoare la declaratia unica, care va simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, CAS si CASS, a declarat joi premierul Viorica Dancila, inaintea sedintei de Guvern. Ministerul de Finante a anuntat, la inceputul acestei luni,…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes, pe care Viorica Dancila a acuzat-o, dupa numeroase critici la adresa PSD, ca are legaturi cu George Soros si ca propria tara a vrut sa-i ridice imunitatea, afirma, intr-un interviu acordat Digi24, ca Viorica Dancila este „premierul de paie” al lui Liviu Dragnea. …

- Viorica Dancila a declarat, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca autoritațile trebuie sa cunoasca bine aceste persoane pentru a le putea ajuta.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- "Am inceput aceste consultari pentru ca vreau sa cunoastem in profunzime adevaratele probleme pe care le intampinati, de la diagnosticare, pana la asigurarea tratamentului necesar, integrare in scoala si in societate. Vreau sa ne consultam si asupra solutiilor pe care le vom propune, pentru ca ele…

- Delegatii la Conferinta Judeteana a PSD Suceava, convocata in sedinta extraordinara de Comitetul Executiv Judetean, in data de 2 martie a.c., la Cacica, a stabilit sa sustina in continuare „cu toata taria" Cabinetul condus de premierul Viorica Dancila. Departamentul de comunicare al ...

- „Dat fiind faptul ca Romania are deja o Strategie Naționala pentru persoanele cu dizabilitați pana in anul 2020, strategie care nu a primit niciun fel de finanțare pentru a putea fi implementata, intenționeaza Guvernul PSD sa finanțeze aceasta strategie, macar pentru perioada ramasa de implementare,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire oficiala cu presedintele…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care seful Executivului le are in aceasta perioada cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. ...

- Guvernul va adopta, joi, ordonanta de urgenta care rezolva problema concediilor medicale, inclusiv cele maternale. Ordonanța ar urma sa fie adoptata in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii mai mari din cauza ultimelor modificari legislative.…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- ”Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila. [citeste…

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu, purtator…

- Guvernul ia masuri pentru menținerea salariilor pentru IT-isti și persoane cu dizabilitati Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii…

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat prim-ministrul…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. Intrebata daca garanteaza ca Guvernul pe care il conduce ...

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, imediat dupa ceremonia de la Palatul Cotroceni, de depunere a juramantului de credința. Prima ședința a Executivului urmeaza sa aiba loc miercuri. „In seara aceasta,…

- UPDATE ora 18:05 – Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. UPDATE ora 17:35 Parlamentul reunit in sedinta extraordinara…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dancila va prezenta programul de guvernare si lista Executivului, acesteia fiindu-i alocate 60 de minute. Grupurile parlamentare…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, ca formatiunea sa a hotarat sa acorde o sansa coalitiei PSD-ALDE la votul pentru investirea Guvernului și va vota in favoarea Executivului condus de Viorica Dancila. „Am avut o discutie in grupurile reunite. Am analizat, pe de o parte, programul de…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- ''Cred ca nu mai avem ce astepta mare lucru de la cei pentru care notiunea de integritate e interpretata ca o limitare a prezumtiei de nevinovatie a unui cetatean normal. Aici nu vorbim de cetateni normali ci de demnitari, care ar trebui sa fie modele de moralitate. Perceptia notiunii de integritate…

- Numarul persoanelor cu dizabilitati mintale si psihice aflate in comunitate in Romania era anul trecut de peste 200.000, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), centralizate de Fundatia Estuar, care avertizeaza ca lipsa investitiilor in serviciile sociale…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe și-a anulat vizita de la Palatul Victoria, unde trebuia sa se întâlneasca cu Guvernul condus de Mihai Tanase. În locul premierului, la o întâlnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al…

- "Premierul are o responsabilitate extrem de mare in realizarea programului de guvernare. Premierul vine cu o echipa in fata Parlamentului, in care trebuie sa aiba incredere ca poate duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic. Cred ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si…