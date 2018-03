Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american Donald Trump, au discutat vineri despre dinamica relatiilor bilaterale dintre Ankara si Washington, dar si despre situatia din Siria, a anuntat Presedintia Turciei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Turcia nu va lua masuri impotriva Rusiei - careia Marea Britanie ii atribuie responsabilitatea pentru otravirea pe teritoriul sau a unui fost agent dublu - "pe baza unei acuzații", a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa turca, potrivit AFP.

- Autoritatile americane au abandonat discret punerea sub acuzare vizand 11 agenti de securitate ai presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, suspectati ca au agresat violent mai multi militanti kurzi, in mai 2017, la Washington, a confirmat pentru AFP o sursa judiciara. Inculparea lor l-a iritat profund…

- Ambasadorii statelor membre permanente ai Consiliului de Securitate al ONU nu vor fi prezenti, miercuri, 21 martie, la reuniunea organizata de Ministerul rus al Afacerilor Externe cu ambasadorii straini, dedicata investigarii atacului chimic din Salisbury, in cursul caruia a fost otravit fostul ofiter…

- Politistii americani care au inceput investigatia in cazul accidentului din Arizona in care o femeie a fost ucisa de un vehicul autonom apartinand Uber au declarat ca nu exista urme de franare.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a anunțat, luni, ca va continua ofensiva in nordul Siriei și la alte localitați controlate kurzi, inclusiv o zona in care se afla militari americani, scrie AFP. “Dupa ce am preluat controlul asupra orașului Afrin , am lasat in urma etapa cea mai importanta…

- Armata turca și forțele aliate au preluat controlul asupra orașului arian Afrin, a anunțat duminica președintele Recep Tayyip Erdogan. Turcii au reușit sa alunge din oraș forțele kurde care il țineau sub control, scrie BBC News. Forțele pro-turce au intrat in oraș inainte de zori și nu s-au confruntat…

- Constantin Reliu, vasluianul care nu a putut dovedi ca este viu, vrea sa-i ceara ajutor lui Erdogan, sa-l primeasca inapoi in Turcia, scrie The Associated Press. Vasluianul declarat mort in 2016, deși este viu, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Barbatul a declarat ca a pierdut procesul,…

- Ministerul Sanatatii s-a autosesizat in cazul medicului batut de catre sotul unei paciente si a deschis o ancheta interna. Si oamenii legii s-au autosesizat in acest caz, astfel, polițiștii au deschis o ancheta unde se aduna probe.

- Ancheta din Marea Britanie in cazul fostului spion rus atacat cu gaz neuro-toxic se extinde. Investigatorii exhumeaza corpurile sotiei si al fiului lui Serghei Skripal, care au murit in 2012, respectiv 2017 - pentru a le autopsia.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Conducerea SAJ Arges a solicitat demararea unei anchete administrative in cazul unui echipaj medical care joi, a intervenit la Calinesti - Arges, unde o femeie a fost injunghiata concubinul sau, care, ulterior, si-a infipt si el cutitul in piept. Ambulanta a plecat la spital doar cu barbatul, iar femeia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ca armistitiul umanitar din Siria cerut printr-o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU trebuie sa se aplice si regiunii Afrin din nordul Siriei, unde Turcia a lansat pe 20 ianuarie o ofensiva impotriva…

- Gagauzia cheama Uniunea Europeana, Consiliul Europei, OSCE, Statele Unite ale Americii, Turcia și Federația Rusa sa condamne „revendicarile agresive ale Romaniei privind Republica Moldova, practic prin anexarea ei”. Intr-o rezoluție votata de aproximativ 500 de persoane, in cadrul Consiliului extins…

- Turcia a salutat duminica apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistitiu umanitar in Siria, subliniind insa ca operatiunile sale militare impotriva gruparilor pe care le califica drept teroriste vor continua, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. 'Salutam rezolutia adoptata de Consiliul…

- Eforturile Iranului de a-si extinde influenta pretutindeni in Orientul Mijlociu au fost remarcate intr-o mare masura. Dispune de parghii de influenta asupra guvernelor de la Bagdad si Damasc si isi exercita puterea in regiune prin intermediul unor grupari fidele, precum Houthi in Yemen, Hezbollah in…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera. El a facut aceasta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, de la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, daca cere sau nu revocarea Codrutei Kovesi.

- PNL contesta la CCR decizia infiintarii Comisiei de ancheta in cazul SPP Liberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP si a modului in care este posibil ca acesta…

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri.Doi romani au fost arestați in acest caz.

- Politistii de imigrari din Galati, in urma activitatilor intreprinse, in prima jumatate a lunii februarie a.c., au depistat 12 cetateni straini care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei. In 11 cazuri au fost emise decizii de returnare prin care strainii sunt obligati sa paraseasca tara…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Vineri, jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dupa un an, fara formulare de acuzare a procuraturii, din arestul preventiv turcesc. Seara, el a aterizat pe aeroportul din Berlin. Apoi, el a disparut. Yucel a transmis doar un mesaj pe Twitter: "Nu sunt in Germania. Dar sunt intre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Berlinul odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu acordat dpa la Conferința de Securitate de la Munchen. “Odata ce noul guvern german va fi format, va exista bineinteles o vizita…

- Erdogan, avertismente pentru Grecia și Cipru. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Grecia, Cipru și companiile internaționale sa nu exploateze zacamintele de gaz din estul Marii Mediterane și sa nu ”treaca de linia impusa”. Intre timp, autoritațile de la Atena au declarat ca un vas…

- Mihaela Brooks a declarat pentru Romania TV ca ancheta oficiala are mai multe erori. A iesit la iveala jurnalul Madalinei Manole: "Toate astea m-au facut sa uit de lucrurile mai putin placute din viata mea" "Eroarea cea mai mare e ca nu s-a facut analiza, ca la o ancheta, indiferent…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP. Decizia a fost luata in timpul…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut,…

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Reprezentanti ai patru firme din Bucuresti au fost amendati de politistii Biroului pentru Imigrari cu 12.000 de lei pentru ca au angajat ilegal cetateni straini. Un tanar din Turcia a fost amendat cu 400 de lei pentru sedere ilegala si este obligat sa parasesca tara in termen de 15 zile. Potrivit…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- Se complica ancheta in cazul crimei de la Titu. Familia fetei ucise la coafor de iubitul ei, militar, face acuzatii grave. Rudele Alexandrei sustin ca s-au facut plangeri la politie si ca fata lor a cerut ajutor din cauza ca se temea de barbat pentru comportamentul lui violent. (VEZI SI: Ce a facut…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Grecia isi mentine refuzul de a extrada opt militari turci refugiati dupa tentativa de puci din tara lor, din 2016, informeaza Reuters. Ministrul grec al justitiei, Stavros Kontonis, a mentionat marti posibilitatea legala de a organiza in tara sa procesul celor opt ofiteri si subofiteri acuzati de…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Turcia iși continua operațiunile militare in Siria, iar președintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat ca armata va prelua controlul asupra regiunilor kurde. Franța a solicitat o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate pentru a se discuta situația din Siria.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat, duminica, faptul ca operatiunea militara din provincia siriana Afrin va fi incheiata "in foarte scurt timp", relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cancelarul german Angela Merkel, aflata in vizita la Sofia, a salutat sambata initiativa premierului bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, de a organiza o reuniune intre Bruxelles si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a discuta deschis toate problemele,…

- Ancheta mortii lui Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a fost amanata, avand in vedere camedicul legist asteapta rezultatul mai multor teste, scrie BBC, citat de News.ro.

- Miercuri seara, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de securitate nationala, prezidata de catre presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, s-a ajuns la concluzia ca Turcia va lua masuri „imediate'' si „ferme'' pentru a se apara de amenintarile care provin din vestul Siriei.

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat miercuri ca Turcia este ''o campioana'' a libertatii presei, potrivit unui comunicat difuzat cu ocazia Zilei jurnalistilor din Turcia, marcata pe data de 10 ianuarie, relateaza agentia DPA. ''Astazi, Turcia este una dintre tarile de frunte din lume…

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Conducerea Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a declansat, luni, o ancheta interna pentru a clarifica modul in care a fost diagnosticata si tratata o femeie in varsta de 63 de ani, care a murit in data de 4 ianuarie a.c., in sectia de Terapie Intensiva, la o zi dupa ce a fost ...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a propus vineri seara Turciei un parteneriat special cu Uniunea Europeana fara admiterea efectiva în organizatie, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Emmanuel Macron s-a întâlnit vineri seara, la Paris, cu presedintele Turciei,…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…