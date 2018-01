Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, se afla marti la Bucuresti, aceasta fiind o deplasare istorica, in conditiile in care niciun sef al Executivului din Japonia nu a facut o vizita oficiala in ultimii 100 de ani in tara noastra. Premierul nipon se va intalni cu Klaus Iohannis.

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi saptamana viitoare, marti, pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- * Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Presedintele Klaus Iohannis, se va intalni marti, la Cotroceni, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, unde vor discuta despre cooperarea romano-japoneza in plan multilateral si consolidarea relatiilor.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Aceasta este prima vizita in Romania…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Romania se va abtine sa stabileasca misiuni diplomatice la Ierusalim, asa dupa cum s-a stabilit prin rezolutia Adunarii Generale ONU din 21 decembrie. Acesta a fost mesajul transmis premierului israelian de catre președintele Klaus Iohannis, intr-o discuție telefonica avuta vineri de cei doi oficiali…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata Agerpres de misiunea diplomatica. „Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei la Ierusalim…

- Ambasada Palestinei la Bucuresti saluta declaratia presedintelui Klaus Iohannis de a reafirma pozitia statului roman in ceea ce priveste statutul Ierusalimului, potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES de misiunea diplomatica. "Prin decizia de a nu considera mutarea ambasadei…

- Premierul nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo, citand surse guvernamentale de la Tokyo. Potrivit informatiilor publicate de Kyodo, preluate de ...

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a afirmat vineri ca urmeaza sa vina în vizita în România la sfârșitul saptamânii viitoare. De asemenea, va mai merge în câteva țari din Europa, cum ar fi Bulgaria, Serbia, Estonia, Letonia și Lituania. "Voi…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Comisarul european Corina Cretu se va afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care are programate intalniri cu premierul Mihai Tudose si cu mai multi membri ai Executivului si va participa la o serie de actiuni privind finantarea europeana, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 13 decembrie a.c., decretele de decorare a doamnei Faouz El Achchabi si a doamnei Sandra Sarti. Astfel, in semn de apreciere pentru contributia personala avuta la procesul de consolidare si dezvoltare a relatiilor bilaterale dintre Romania si…

- Ceremonii funerare in onoarea Regelui Mihai Foto: Agerpres.ro. Continua ceremoniile funerare în onoarea Regelui Mihai. Sicriul cu trupul neînsufletit al fostului monarh a fost depus la Castelul Peles, din Sinaia. Oficialitati ale statului, dar si lideri din strainatate…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere la aflarea vestii mortii Regelui Mihai Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculgere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti. La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Premiera la parada militara de la Arcul de Triumf de 1 decembrie! Pentru prima data fostul președinte Ion Iliescu nu a fost vazut la Ziua Naționala in tribuna oficiala alaturi de ceilalți oficiali romani. Deși nu se știe daca Ion Iliescu urmarește ceremonii din alta zona, aceasta lipsa din tribuna oficiala…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat in emisiunea Romania9 de la TVR 1, ca ambasadorul George Maior și ambasada Romaniei de la Washington sunt vinovații in cazul comunicatului transmis de Departamentul de Stat al SUA Parlamentului Romaniei."Funcționarii de la București și diaspora…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Proteste anuntate de Ziua Nationala Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00,…

- Posta a livrat 15.000 de colete pe zi de Black Friday Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a triplat numarul de colete livrate de Black Friday, in parteneriat cu Emag, fata de aceeasi perioada a anului precedent. „Am reusit sa livram peste 120.000 de colete clientilor. Numai în…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat pentru Euronews ca "întregul sistem de justiție (din România) s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la știri false la contractarea de companii specializate în intimidare și harțuire", informeaza, sâmbata,…

- Intrebat de ce este esential ca un stat sa nu fie dominat de coruptie, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat: "Parteneriatul strategic dintre Romania si SUA este foarte puternic si apreciem mult colaborarea noastra, ca parteneri si ca aliati. Ceea ce isi doresc SUA este o Romanie si…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- Romania pare sa fi intrat in zodia protestelor, pentru in Capitala se desfașoara proteste chiar și la aceasta ora. Peste 150 de persoane de diferite varste protesteaza sambata, in Parcul Izvor, impotriva obligativitatii vaccinarii. Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose,…

- Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sambata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.Citește și: Rupere in PSD Un ministru al lui Mihai Tudose, 'FACUT PRAF': 'Nu poti avea ziua si…

- Tudose a facut aceasta afirmatie dupa ce secretarul de stat Adrian Marius Dobre a prezentat un scurt bilant al evenimentului. "Felicitari, asteptam rezultate! Ca pana acum e ca la matrimoniale - cati s-au intalnit cu cati. Ne inviti si la nunta, la semnarea de contracte?", a replicat premierul. Potrivit…

- In ultima vreme nu s-a mai auzit nimic despre Pilonul II de pensii. Tacerea guvernantilor nu aduce insa nimic bun. Un raport al misiunii Comisiei Europene care a fost in Romania in perioada 26-27 septembrie arata ca autoritatile de la Bucuresti au de gand sa revina la sistemul din 2008, anul…

- Comisia Europeana a lansat recent un avertisment cu privire la Pilonul II de pensii din Romania. Potrivit unui document datat 24 octombrie si publicat de Economica.net, oficialii europeni sustin ca Executivul de la Bucuresti intentioneaza sa reduca transferurile catre Pilonul II, transferuri care…

- Comisarul european Gunther Oettinger, la Bucuresti Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va întâlni joi, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose. Înaltul responsabil european va avea,…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru Buget si resurse umane, va veni intr-o vizita oficiala la Bucuresti joi, cand se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose, dar si cu membri ai Executivului, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene…

- Armata va achiziționa elicoptere produse la Brașov Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Întrebat…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Un veteran de razboi in varsta de 92 de ani din Botoșani, Vasile Curecheriu, risca sa ajunga cinci ani in spatele gratiilor, dupa ce a fost prins ca folosea biletele de insoțitor pe CFR pentru a-i duce pe oameni la destinație contra cost. Batranul avea biletele sale primite ca veteran de razboi,…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a dat, joi, un mesaj de sustinere din partea SUA pentru lupta anticoruptie din Romania, la deschiderea misiunii comerciale americane Trade Winds, la care au participat si premierul roman, Mihai Tudose.

- Statele Unite ale Americii nu au "un aliat și un prieten mai bun decat Romania" in regiune iar, pentru a atrage investitori americani, țara noastra trebuie sa asigure un climat de afaceri "previzibil și transparent", a declarat, joi, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. …

- Și TeFeList sa fii (adica un tip ale carui ginduri sint pregatite de alții in bucatarii secrete, de unde ii sint livrate, ca sa le zbiere la mitinguri sau pe Facebook) și tot ți-ai da seama ca Mihai Tudose nu e premierul PSD, cum ii place sa se alinte, ci premierul lui Klaus Iohannis.

- Romania are din nou Guvern „intreg", dupa ce trei miniștri au demisionat saptamana trecuta. Președintele roman, Klaus Iohannis a semnat ieri propunerea premierului Mihai Tudose pentru toate cele trei nominalizari.